Gazeteci Bülent Kılıç polisten şikâyetçi oldu

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Twitter hesabından verilen bilgiye göre, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasaklamasına karşın Onur Yürüyüşü için Taksim'de toplananlara yönelik polis müdahalesinde 30'dan fazla kişi gözaltına alındı. Söz konusu Twitter hesabında, gözaltındaki kişilerin sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakılacağı bilgisi paylaşıldı.

Beyoğlu Mis Sokak'taki olayları takip eden AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç'ın da polislerce yere yatırılıp kelepçelendiği görülmüştü.

Yerde sırtına bastırılırken "Nefes alamıyorum" diye bağırdığı duyulan Kılıç, daha sonra polisten şikâyetçi oldu.

Kılıç, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Canıma kast edilmeye çalışıldı, nefesim kesilmek istendi, bana bunu yapandan, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları, her ne ise, bu dünyada hangi mahkemeyse hesap soracağım, yaşadığım sürece bunun mahkemede hesabı verilecek. Ulu Divan'a kalmayacak. #NefesAlamıyorum #Pride2021" ifadesini kullandı. Kılıç, "Metin Göktepe'yi Eyüp spor salonunda öldüren kötülük bugün boynuma bastırıp beni nefessiz bırakmak istedi ama başaramadılar. Saolsun halk gazetecisine sahip çıktı. Tüm dostlar seferber oldu. Kolay değil öyle. Daha işimiz var" diye ekledi.

Kılıç'ın avukatı Zelal Pelin Doğan'la görüşen gazeteci Kazım Kızıl, "resmi bir gözaltı" yapılmayan AFP fotomuhabirinin darp raporu aldığını aktardı.

Kızıl, Twitter'da paylaştığı mesajda, "Bülent Kılıç avukatı aracılığı ile işkence, kötü muameleye maruz kalma, yaralamaya teşebbüs, öldürmeye teşebbüs şikayetlerinde bulunuyor. Savcılık önce sadece mala zarar verme bakımından soruşturma izni veriyor. Israrlar sonucu 'görevi kötüye kullanma'yı da ekliyor buna" ifadesini kullandı.

Avukat Doğan'dan aldığı bilgiler doğrultusunda paylaşımlarda bulunan Kızıl, Kılıç'ın kelepçelendiği anlara ilişkin şunları aktardı:

"Bülent Kılıç fotoğraf çekerken polis tarafından engelleniyor. Gazeteci olduğunu söylemesine rağmen polis basın kartını göstermesine fırsat vermeden fotoğraftaki gibi kelepçeliyor. Önce gözaltı aracına çıkarılıyor. O esnada gazeteci olduğu anlaşılınca araçtan indirilip Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Emniyet Müdürü kendisinden özür dileyip çay ikram ediyor. Zararının karşılanacağı söyleyip kamerayı tamire gönderiyor."

Kızıl, avukat Doğan'ın ayrıca, "Kameranın onarıldığına ilişkin tutanak verilmek istenmedi. Uzun tartışmalar sonucunda güç bela alabildik. Bülent Kılıç, onarıldığı iddia edilen kameranın şu durumda kullanılamaz halde olduğunu ifade ediyor" dediğini belirtti.

AFP yönetimi, Kılıç'ın "sadece bir gazeteci olarak görevini yaparken şiddete başvurularak" kelepçelenmesini protesto etti.

Kılıç'a yönelik polis müdahalesi Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Türkiye temsilciliği tarafından da kınanmıştı.

DW,/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe