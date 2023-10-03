Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü kapısı önünde Pazar günü düzenlenen saldırıya ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve Halk TV'deki Medya Mahallesi programına son verilen gazeteci Ayşenur Arslan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ayşenur Arslan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk TV isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer’deki evinde gözaltına alındı. Arslan polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Arslan savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

RTÜK inceleme başlattı

Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatılmadan önce Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Arslan ve Halk TV hakkında inceleme başlatmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara'da düzenlenen terör saldırısı hakkında bir programda söylenen sözlerden dolayı Halk TV ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Medya Mahallesi programına son verildi

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu da Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından Medya Mahallesi programına son verildiğini duyurdu. Mahiroğlu, X hesabından yaptığı açıklamada "Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır" ifadesine vurgu yaparak, "Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV'nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz" dedi.

Ayşenur Arslan: Yanlış anlaşıldığım için üzgünüm

Ayşenur Arslan hakkında soruşturma açılması ve programına son verilmesinin ardından sözleri nedeniyle "üzgün" olduğunu söyledi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına gönderdiği mesajda Arslan, "Yanlış anlaşıldığım için üzgünüm. Adımın terörle ve teröristle anılmasının büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle çok üzgünüm. Terör eylemiyle ilgili gündemde olan soru işaretlerini tekrarlamaktan ibaret benim yaptığım" dedi.

Ayşenur Arslan, 2 Ekim Pazartesi günü yayınlanan Medya Mahallesi programında Ankara'daki saldırıya ilişkin olarak "Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist, üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki, gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı, durup dururken kendini patlatmış" demiş ve sözlerini "Ama bir arabanın şoförü öldürülerek… o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?" şeklinde sürdürmüştü.

DW,DHA / JD,ET

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