Gazeteci Ali Sirmen hayatını kaybetti

Cumhuriyet gazetesinin usta yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi Ali Sirmen yaşamını yitirdi. Aynı zamanda hukukçu ve sinema-dizi oyuncusu olan Sirmen, 84 yaşındaydı.

Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin duyurduğu habere göre, Ali Sirmen bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.

1939'da İstanbul'da dünyaya gelen Ali Sirmen, orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sirmen, Paris Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans öğrenimi gördü. 1996 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığına başlayan Sirmen, Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. Sirmen son olarak Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yazıyordu.

Türk sanat müziği bestekârı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunu olan Ali Sirmen, beş yıl önce de eşi Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekili Mine Sürmen'i 77 yaşında kaybetmişti.

DW, ANKA/JD, CÖ

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