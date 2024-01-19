Gaye Erkan'dan suistimal iddialarına ilişkin açıklama

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, babasının gayriresmî yönetici gibi davrandığı ve bankanın sosyal tesislerinin ailesine tahsis edildiği yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, babasının gayriresmî yönetici gibi davrandığı ve bankanın sosyal tesislerinin ailesine tahsis edildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Erkan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur" ifadesini kullandı.

"Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim" açıklamasında bulunan Erkan, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım" diye ekledi.

İddialar neydi?

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt'un T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) verdiği şikâyet dilekçesini gündeme taşıyan Sözcü gazetesinin dünkü haberinde, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın bankada gayriresmî olarak yönetici konumuna getirildiği ve personelin işe alınması, çıkarılması, tayin gibi konularda yetkilendirildiği iddia edilmişti.

DW Türkçe'ye konuşan bir TCMB yetkilisi de Ankara'daki TCMB Sosyal Tesisi'nin Hafize Gaye Erkan'ın talimatıyla tadilat yapılacağı bahanesiyle kapatıldığını, burada görev yapan aşçı ve garsonların tamamen Başkan ve ailesinin emrine tahsis edildiğini öne sürmüştü.

Başkan Erkan ve ailesinin ayrıca 2023 yılında deprem nedeniyle personele kapatılmış olan İzmir Özdere'deki kampı da özel olarak kullandığını iddia eden yetkili, burada görev yapan aşçı ve garsonlardan bazılarını da zorla İstanbul ve Ankara'da görevlendirdiklerini öne sürmüştü.

TCMB yetkilisi, Merkez Bankası Başkanı'nın sadece babasının değil annesi Gamze Erkan'ın da torunuyla ilgilenme amacıyla genellikle bankada bulunduğunu ve yetkisi olmadığı hâlde banka çalışanlarına talimat verdiğini iddia etmişti. Yetkili, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'a makam aracı ve makam odası tahsis edildiği bilgisinin de doğru olduğunu belirtmişti.

DW/CÖ,JD

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