GameStop olayı: Sırada ne var?

Son iki günde GameStop hisseleri etrafında yaşanan gelişmeler, borsa tarihinde yerini alan en ilginç olaylardan biri oldu.

Sosyal medya platformu Reddit’te başlayan bir forum tartışmasında, bir grup kullanıcının örgütlenerek bilgisayar ve konsol oyunu satıcısı GameStop’un hisselerini satın almaya başlaması ve ardından yaşananlar, piyasaları sarstı.

Robinhood ve diğer hisse alım-satım platformları, Perşembe günü borsada büyük dalgalanmaya neden olan hisseler üzerindeki alım-satım işlemlerini sınırlandırdı.

Söz konusu karar, bireysel yatırımcılar ve ABD’li siyasetçiler üzerinde şok etkisi yarattı.

Robinhood hisse alımlarını neden sınırlandırdı?

California’da bulunan şirket, yaptığı açıklamada, yalnızca belirli hisseler üzerindeki işlemleri sınırlandırdıklarını söyledi ve buna "yakın zamandaki dalgalanmaları" gerekçe gösterdi. Robinhood’un sınırlandırdığı hisseler arasında GameStop, AMC Entertainment, Bed Bath & Beyond, Blackberry, Nokia, Express Inc., Koss Corp., American Airlines, Tootsie Roll, Trivago ve Naked Brand Group yer aldı.

Bu şirketler, sosyal medya kullanıcılarının "Reddit yükselişi" dediği eyleme maruz kalan şirketlerdi. "Reddit yükselişi" ile, Reddit platformundaki bazı sohbetlerde birbirini destekleyen bir çeşit bireysel yatırımcı ordusunun, eş zamanlı olarak bazı şirketlerin hisselerini satın almaya girişmesi kast ediliyor. Söz konusu sohbetlerden biri olan r/wallstreetbets'in 5,4 milyon takipçisi bulunuyor.

Kullanıcıların kollektif eylemi, şirketlerin hisse fiyatlarının hızlı bir biçimde yükselmesine ve büyük kayıplar yaşamalarına neden oldu.

Oyun satıcısı GameStop’un hisseleri birkaç hafta önce 18 dolar değerindeyken, son 24 saatte 112 ila 480 dolar arasında seyretti. Bu fiyat artışı GameStop hisselerinin düşeceğine dair pozisyon alan hedge fonların milyonlarca dolar zarar etmesine yol açtı.

İnsanlar nasıl tepki gösterdi?

Robinhood Perşembe günü, alım-satım işlemlerini sınırlandırma kararını gerekçelendirmeye çalıştıkları “Piyasadaki dalgalanmayla ilgili bir güncelleme” başlıklı bir açıklama paylaştı. Açıklamada “Bu bir risk yönetimi kararıydı ve karar piyasa yapıcıların talimatıyla verilmedi” diyen şirket, "Finansı demokratikleştirmek bizim ilk günlerimizden beri en büyük hedefimiz olmuştur" ifadesini kullandı.

Ancak birçok bireysel yatırımcı, açıklamadan tatmin olmadı ve şirketin misyonunu ihlal ettiği eleştirisinde bulundu.

Şirketin 2016 yılında attığı "Bırakınız insanlar ticaret yapsın" tweet'i, sosyal medyada yeniden tedavüle girdi ve popüler oldu.

Hukuki adım

Perşembe günü New York Eyalet Mahkemesi'nde, Robinhood'un yatırımcıların GameStop hisselerine erişimini sınırlandırarak manipülasyon yaptığı suçlamasıyla bir dava açıldı.

GameStop olayına, ABD siyasetinden de tepki geldi. Temsilciler Meclisi'nin hem Cumhuriyetçi hem Demokrat üyeleri, Robinhood'a karşı tavır aldı.

Alexandria Ocasio-Cortez

Demokrat siyasetçi Alexandria Ocasio-Cortez, kısıtlandırma kararının "kabul edilemez" olduğuna ilişkin bir tweet paylaştı. Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz ise, alışılmışın dışında bir tavır benimseyerek, Demokrat meslektaşının tweet'ini retweetledi ve böylece kendisine destek verdi.

Şimdi ne olacak?

ABD Temsilciler Meclisi bünyesindeki Mali Hizmetler ve Senato bünyesindeki Bankacılık Komisyonları, borsada yaşanan gelişmeleri tartışmak için bir oturum düzenlemeye karar verdi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Maxine Waters, oturumun "kısa pozisyon alma, online işlem platformları, oyunlaştırma ve bunların Amerikan sermaye piyasaları ve bireysel yatırımcılar üzerindeki sistemik etkisine" odaklanacağını söyledi.

Öte yandan Robinhood, Cuma gününden itibaren, bazı hisselerin sınırlı alım satımına izin verdiklerini açıkladı. Bunun ardından şirket, piyasalardaki gelişmeleri gözetim altında tutacağını belirtti.

DW/BÜ,SSB

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