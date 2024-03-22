Galler Prensesi Kate kanser olduğunu duyurdu

Veliaht Prens William'ın eşi Kate kanser olduğunu ve kemoterapiye başladığını duyurdu. Kendisi de kanser tedavisi gören Kral III. Charles, "gelininin cesareti ile gurur duyduğunu" belirtti.

Birleşik Krallık'ın Veliaht Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kanser olduğunu duyurdu. Mesajında, geçen Ocak ayında geçirdiği karın ameliyat sırasında kansere dair bir bulgu olmadığını, ameliyat sonrasında kanser tespit edildiğini belirten Kate, bunun kendisi için "büyük bir şok" olduğunu ifade etti. Kate, kemoterapi tedavisine hemen başlandığını kamuoyu ile paylaştı:

42 yaşındaki Prenses Kate, şu an iyi hissettiğini ve tedavi süreci sona erene dek kendine "zaman tanınmasını" ve "özel yaşamına saygı gösterilmesini" istedi.

Galler Prensesi, 16 Ocak'ta Londra'da ameliyat olmuş, ardından iki hafta hastanede tedavi görmüş ancak Buckingham Sarayı, operasyonun bir karın ameliyatı olduğu ve kanserle bağlantılı olmadığı dışında bir ayrıntı paylaşmamıştı.

Kral III. Charles: Catherine'in cesaretinden gurur duyuyorum

Geçen ayın başında kanser olduğu duyurulan Kral III. Charles, Prenses Kate'in mesajının ardından yaptığı açıklamada, "Sevgili gelinim" diye hitap ettiği Prenses'in sergilediği "cesaretten gurur duyduğunu" ifade etti. Buckingham Sarayı'nın yayınladığı açıklama metninde, hem Kral Charles hem de Kraliçe Camilla'nın, Kate ve tüm aileye, "bu zor zamanlarda sevgi ile destek vermeye devam edeceği" aktarıldı.

Birleşik Krallık tahtının sahibi Kral III. Charles Fotoğraf: Victoria Jones/empics/picture alliance

Başbakan Sunak'tan destek

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kate'in kanser hastalığını duyurmasının ardından yayınladığı mesajında tüm ülkenin Prenses'e destek olacağını ifade etti. Kate'in yayınladığı mesaj ile büyük bir cesaret örneği sergilediğini dile getiren Sunak, "Şu an, ona tamamen sağlığına kavuşacağı hızlı bir iyileşme süreci dilerken tüm ülke adına konuştuğumu biliyorum ve hazır olduğunda yeniden aramızda göreceğimiz güne seviniyorum" dedi.

Prenses Kate'in son dönemde, sosyal medyada adil olmayan bir muameleye maruz kaldığını belirten Başbakan Sunak, Kraliyet tahtının varisi Prens William ile eşinin, sağlıkla ilgili konularda, herkes için geçerli olan mahremiyet hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray'dan geçmiş olsun mesajı

Prenses Kate'in açıklamasından kısa süre sonra ABD'den de resmi geçmiş olsun mesajı dile getirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düşüncelerinin Kate, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte olduğubu belirterek, "Ve tabii ki eksiksiz bir biçimde sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı. Jean-Pierre de, Sunak gibi, bu süreçte Kate'in özel hayatına ve mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

AFP,dpa / ET,BK

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