Gallant'tan savaş sonrası Gazze planı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi ile ilgili, savaş sonrasına ilişkin planlarına dair açıklamalarda bulundu. Gallant, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bölgeye ziyaretinden önce düzenlediği basın toplantısında, Hamas ile İsrail arasındaki savaşın ardından Filistin topraklarında "Ne Hamas ne de sivil bir İsrail yönetimi olmayacağını" dile getirdi.

Yoav Gallant'ın, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun savaş kabinesinin onayına sunmaya hazırlandığı plana göre, radikal islamcı Hamas'ın elindeki rehineler serbest kalana, örgütün askeri kapasitesiyle idari sistemi yok edilene ve bu topraklardaki askeri tehdit tamamen ortadan kalkana kadar Gazze'deki askeri operasyona devam edilecek. Planda, Hamas'ın artık Gazze Şeridi'ni kontrol etmediği günle başlayacak olan yeni bir döneme vurgu yapılıyor.

"Gazze Şeridi'nde, savaşın hedeflerine ulaşıldıktan sonra sivil bir İsrail varlığı olmayacak" diyen Gallant, diğer yandan İsrail ordusunun bölgede her türlü tehdidi "daha doğmadan" elimine etmek üzere manevra kabiliyetini koruyacağına işaret etti.

Gallant, "Gazze Şeridi’nin sakinleri Filistinlilerdir. Sonuç itibarıyla, İsrail'e karşı düşmanca bir eylem ya da tehdit olmaması şartıyla Filistinli oluşumlar yönetimden sorumlu olacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakanlardan tepki çeken "Filistinliler gitsin" talebi

Itamar Ben Gvir Fotoğraf: Gil Cohen-Magen/AFP

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada savaşın bitmesinin ardından İsrailli yerleşimcilerin Gazze Şeridi'ne dönmesi ve Filistin halkının "dünyada başka ülkelere göç etmesinin teşvik edilmesi" çağrısı yapmış, Dini Siyonist Partisi lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de benzer beyanlarda bulunmuştu. Söz konusu açıklamalar uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılandı.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör listesindeki Hamas'ın 7 Ekim’de düzenlediği saldırının ardından İsrail Gazze'ye askeri operasyon başlatmıştı. Söz konusu operasyonlarda hayatını kaybenedenlerin sayısı Hamas verilerine göre 22 bin 400'ü aştı. İsrail'in Hamas'ı yok etmek amacıyla düzenlediğini kaydettiği saldırılarda ölenlerin çoğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Blinken dördüncü kez bölgeye gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, savaşın başlamasından bu yana bölgeye dördüncü ziyaretini gerçekleştiriyor. Türkiye'de de temaslarda bulunacak olan Blinken'in hem İsrail hem de Batı Şeria'yı ziyaret etmesi bekleniyor. ABD'li Bakan'ın 4-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek ziyareti kapsamında Mısır, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) de temaslarda bulunacağı bildirildi.

Tarihi bir insani felaketin yaşandığı Gazze'ye temel insani yardımların artırılması için alınacak acil önlemler konusunun ABD Dışişleri Bakanı'nın öncelikli gündemi olması bekleniyor. Bakanın ayrıca İsrail'e uygulanan Filistinli yetkililere vergi gelirlerinin aktarımını engellemeye son vermesi yönünde baskı yapması da bekleniyor. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, uzun süredir uygulamanın son bulmasına ve blokajın kalkmasına karşı çıkıyor.

AFP / SÖ,ET

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