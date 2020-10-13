Gıda güvenliğine sansür getiren düzenlemeler geri çekildi

TBMM'de önümüzdeki hafta görüşülmeye başlanacak olan Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ndeki tartışmalı maddeler geri çekildi. Anadolu Ajansı'na konuşan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Milletvekili Yunus Kılıç, sansüre neden olacağı endişesiyle tepkilere neden olan düzenlemeleri tekliften çıkardıklarını söyledi. Sivil toplum örgütlerinin kendilerine ulaştığını ve farklı fikirlerin olduğunu görünce konunun yeniden tartışılmaya ihtiyacı olduğunu gördüklerini ifade eden Kılıç, "Aldığımız yeni kararla yanıltıcı yayınlarla ilgili konuların daha fazla tartışılmasına meydan vermek, sağlıklı çıkmasına zemin hazırlamak için ilgili maddeleri tekliften çıkarıyoruz" dedi.

Kılıç, kanun teklifinin görüşmelerine de haftaya devam edeceklerini söyledi.

STK'lar sonuçtan memnun

Gıdada sansür endişesine neden olan kanun teklifindeki ilgili maddelerin geri çekilmesini sivil toplum örgütleri (STK) memnuniyetle karşıladı. Buğday Derneği, Twitter hesabından "Birlikte başardık! Gıdada sansür içeren kanun teklifi maddeleri geri çekildi" mesajını paylaştı.

Uluslararası imza kampanyası platformu Change.org'un Türkiye temsilciliği de tartışmalı teklifin iptali için 21 bin imza toplandığını duyurdu.

Düzenleme neden tartışılıyordu?

46 maddelik yeni torba yasa teklifinin gıdaya ilişkin ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sansüre neden olacağı nedeniyle tepkilere neden oluyordu. Düzenlemeye göre, bir gıda bilim kurulu oluşturulacak ve kurulun onaylamadığı açıklamaların yer aldığı yayınlar, gerçeğe aykırı kabul edilecekti. Gıda güvenliği ve güvenilirliğinde yanıltıcı yayın yapan kişilere 20 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyordu. Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yasasına eklenen madde ile de idari yaptırım uygulanması planlanıyordu.

Aralarında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Yeryüzü Kooperatifi gibi çok sayıda gıda ve çevre örgütü de ortak bir açıklama yaparak yasa teklifinin geri çekilmesini talep etmiş ve ayrıca teklifin geri çekilmesi çağrılarına destek için bir imza kampanyası başlatmıştı.

Video izle 04:32 Yasa teklifi tarım, gıda ve ormanları nasıl etkileyecek?

DW/HS,JD

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