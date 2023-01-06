Gıda fiyatları 2022'de tarihi rekor kırdı

BM verilerine göre gıda fiyatları 2022'de Ukrayna savaşının da etkisiyle tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı. Fiyatlarda son dokuz aydaki gerileme eğilimi ise Aralık'ta da sürdü.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ukrayna savaşı nedeniyle gıda fiyatlarının 2022'de rekor kırdığını bildirdi. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla Mart ayında 143,7 puanla tüm zamanların rekorunu kıran gıda fiyat endeksi, Temmuz ayında Türkiye ve BM arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna ile imzalanan tahıl anlaşması sayesinde gerilemeye başlamıştı.

FAO'dan yapılan açıklamada, Aralık ayında gıda fiyatlarında dokuz aydır kaydedilen düşüş eğiliminin sürdüğü ve fiyat endeksinin Kasım ayına göre yüzde 1,9 azalarak 132,4 puana gerilediği bildirildi. Aralık ayındaki endeks değerinin, 2021 Aralık ayından yüzde 1 daha az olduğu da kaydedildi.

2021'e göre yüzde 14,3 artış

FAO, son aylarda fiyat endeksinde kaydedilen düşüşe rağmen 2022 genelinde gıda fiyatlarının 2021'e göre yüzde 14,3 arttığını belirtti. FAO baş iktisatçısı Maximo Torero, çok kırılgan geçen iki yılın ardından gıda fiyatlarındaki sakinleşmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Ancak küresel gıda fiyatlarının yüksek seyretmeye devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda, tedbiri elden bırakmamak ve küresel belirsizlikleri azaltmak büyük önem taşıyor" dedi.

Et fiyatlarında da 2022'de büyük artış kaydedildi. Fotoğraf: picture alliance/Zoonar

Torero, pek çok mahsulde fiyatların rekor seviyelere yaklaştığını, örneğin pirinç fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini ve sevkiyatın geleceğiyle ilgili hala riskler bulunduğunu kaydetti.

Et ve süt ürünlerinde fiyatlar fırladı

FAO verilerine göre 2022'de mısır fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 24,8 artarken buğday fiyatlarındaki artış yüzde 15,6 oldu. FAO, Brezilya kaynaklı "güçlü rekabet" nedeniyle mısır fiyatlarında Aralık'ta düşüş kaydedildiğine işaret etti. Buğday fiyatları da Aralık ayında güney yarımküredeki hasat ve ihracatçılar arasında süren güçlü rekabet nedeniyle düştü.

FAO'nun 2022'de rekor seviyelere yükselen bitkisel yağ endeksi de Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 6,7 azalarak Şubat 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Süt ürünleri ve et fiyatları 1990'lı yıllardan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkarken Aralık'ta et fiyatlarında yüzde 1,2 azalma, süt ürünleri fiyatlarında ise yüzde 1,1'lik artış kaydedildi.

Gıda fiyatları dünyada düşüyor Türkiye'de artıyor To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AFP/BK,HT