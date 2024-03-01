Gazze'de gıda bekleyen sivillerin vurulmasına tepkiler

İsrail askerlerinin gıda yardımı almak için toplanan Filistinlilere ateş açması ve olayda 100'den fazla kişinin ölmesine dünyanın dört bir yanından tepkiler geliyor.

İsrail'in Gazze'nin batısındaki Nabulsi meydanında gıda yardımı almak için toplanan Filistinli sivillere ateş açmasına tüm dünyadan tepkiler geliyor. Hamas'ın kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre 112 kişinin öldüğü saldırıda 750 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu konuyla ilgili açıklamasında binlerce Gazzelinin 38 yardım kamyonundan oluşan yardım konvoyunun etrafını sarmasıyla bir "izdiham" oluştuğunu ve bazı insanların ezilmesi de dahil, onlarca ölüm ve yaralanma meydana geldiğini açıkladı. Bir İsrail kaynağı ise birliklerin "tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle kalabalığa ateş açtığını söyledi.

ABD: Son derece endişe verici

ABD Başkanı Joe Biden olayın beş aydır devam eden savaşta hassas ateşkes müzakerelerini zorlaştıracağını belirtirken Beyaz Saray ölümleri "son derece endişe verici" olarak nitelendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ABD'nin "tam olarak ne olduğuna dair acilen ek bilgi istediğini" belirterek Washington'un olayla ilgili soruşturmayı izleyeceğini "cevaplar için baskı yapacağını" söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı "İsrailli askerlerin gıdaya erişmeye çalışan sivillere ateş açmasının haklı gösterilemez olduğunu" açıkladı. "Trajik olayın" "artan ve dayanılmaz sayıda Filistinli sivilin" açlık ve hastalıktan muzdarip olduğu bir dönemde meydana geldiğini belirten bakanlık, İsrail'in uluslararası hukuka uyması ve sivillere yapılan yardımları koruması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Filistinli "sivillerin İsrailli askerler tarafından hedef alındığını" belirterek ölümleri "en güçlü şekilde kınadığını" ifade etti.

İsrail birliklerinin öldürdüğü Filistinli siviller tırlarla taşınıyor Fotoğraf: REUTERS

Türkiye: İsrail insanlığa karşı yeni bir suç işledi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında "İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir" ifadelerini kullandı. "Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail'in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir" diyen Ankara "İsrail, Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail Hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir. Tüm dünya, Gazze'de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede, İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kolombiya "soykırım" ifadesini kullandı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da Filistin halkına yönelik "soykırımını" kınadı ve ülkesinin İsrail'den silah alımını askıya aldı. Petro X üzerinden yaptığı açıklamada "Yiyecek isteyen 100'den fazla Filistinli (İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu tarafından öldürüldü. Buna soykırım denir ve Holokost'u hatırlatır" ifadelerini kullandı. Petro "Dünya Netanyahu'yu engellemelidir" dedi.

İspanya ve İtalya'dan ateşkes çağrısı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de "Gazze'de yaşananların kabul edilemez niteliği, onlarca Filistinli sivilin yiyecek beklerken ölmesi, ateşkesin aciliyetinin altını çizmektedir" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Gazze'de "acil ateşkes" ilan edilmesini istedi ve "trajik ölümler" sonrasında İsrail'den Filistin halkını korumasını istedi. Tajani "İsrail'i Gazze'deki halkı korumaya ve gerçekleri ve sorumlulukları titizlikle tespit etmeye çağırıyoruz. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yaşanan şiddet olayından dolayı duyduğu "derin dehşet ve endişeyi" dile getirdi.

Filistinli sivillere un yardımı yapılıyor Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/Anadolu/picture alliance

BM'den kınama

Sözcüsü Stephane Dujarric Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in olayı kınadığını ve "çatışmanın trajik insani bedeli karşısında dehşete düştüğünü" söyledi. Dujarric "Birleşmiş Milletlerin bir haftayı aşkın süredir yardım ulaştıramadığı kuşatma altındaki kuzeydekiler de dahil olmak üzere Gazze'de çaresiz sivillerin acilen yardıma ihtiyacı var" dedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de ölümleri "tamamen kabul edilemez" olarak niteledi. Borrell "Gazze'de insani yardıma muhtaç sivillere yönelik yeni bir katliam haberi karşısında dehşete düştüm" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı "İsrail işgali tarafından işlenen iğrenç katliamı en güçlü ifadelerle" kınadıklarını belirterek Gazze'deki çatışmaların durması için "acil uluslararası eylem" çağrısında bulundu. Açıklamada İsrail'in Filistinlilerin "hayatlarını hiçe saymasının...iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik uluslararası çabaları baltalayacağı ve böylece bölgedeki şiddet döngüsünün genişlemesine yol açacağı" belirtildi. Suudi Arabistan da ölümleri kınayarak "derhal ateşkes" çağrısı yaptı.

Açıklamada "İsrail'i uluslararası hukuka saygı göstermeye, derhal güvenli koridorlar açmaya, yaralıların tahliyesine izin vermeye ve yardımların ulaştırılmasına izin vermeye zorlamak için uluslararası toplumdan kesin bir tutum alması" istendi.

AFP / EC, JD

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