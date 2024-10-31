Gürcistan'da oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi

Gürcistan'da muhalefet partilerinin itirazı üzerine oyların bir kısmı yeniden sayıldı. Ancak Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre sonuç değişmedi ve iktidar partisinin zaferi teyit edilmiş oldu.

Gürcistan'da iktidar partisi Gürcü Rüyası'nın tartışmalı zaferiyle sonuçlanan parlamento seçimlerinin ardından oyların kısmen yeniden sayılması işlemi tamamlandı. Merkez Seçim Komisyonu, iktidar partisinin seçimleri kazandığnı teyit etti. Komisyon, oyların yaklaşık yüzde 14'ünün yeniden sayılmasının daha önce açıklanan resmi sonuçlarda belirgin bir değişikliğe yol açmadığını, yalnızca yeniden sayım işleminin yapıldığı seçim merkezlerinin yüzde 9'unda "son rakamların biraz değiştiğini" belirtti.

26 Ekim'de düzenlenen seçimlerde Rusya yanlısı iktidar partisi Gürcü Rüyası, henüz oy verme işlemi tamamlanmadan zaferini ilan etmiş, daha sonra Seçim Komisyonu partinin oyların yüzde 53,9'unu aldığını ve oyları yüzde 37,7'de kalan muhalefet ittifakını geride bırakarak seçimlerden galip çıktığını açıklamıştı.

Muhalefet yeni seçim talep etmişti

Muhalefet ittifakı seçimlerden sonra yaptığı açıklamada, "yasa dışı" olarak tanımladığı yeni parlamentoya adım atmayacaklarını duyurmuş ve "uluslararası bir seçim idaresi" tarafından düzenlenecek yeni bir seçim talep etmişti. Avrupa Birliği yanlısı muhalefet ayrıca oylarının çalındığını iddia ederek halka protesto çağrısında bulunmuştu.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından halk muhalefet ittifakının çağrısıyla başkent Tiflis'te sokaklara dökülmüştü. Fotoğraf: Zurab Tsertsvadze/AP/picture alliance

Muhalefet partilerinin seçimlere hile karıştırıldığı yönündeki itirazlarının ardından Merkez Seçim Komisyonu, Salı günü sandıkların yaklaşık yüzde 14'ünde oyların yeniden sayılacağını açıklamıştı. Komisyon'un açıklamasında, "İlçe Seçim Komisyonlarının, her seçim bölgesinde rastgele seçilen beş oy verme merkezindeki oy pusulalarının yeniden sayımını gerçekleştireceği" belirtilmişti.

DW,AFP/SÖ,CÖ

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