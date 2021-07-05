Gürcistan'da Onur Yürüyüşü'ne iptal

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü LGBTİ+ karşıtı grupların protesto ve saldırıları sonrası iptal edildi. Organizatörler iptal kararına "güvenlik riskini" gerekçe gösterdi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bugün düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü organizatörler tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Yürüyüşü organize eden LGBTİ+ temsilcileri, Facebook'tan yaptıkları açıklamada yürüyüşün düzenlenmeyeceğini "İnsan hayatını riske atamayız" sözleriyle duyurdu. Aynı mesajda sokakların "saldırıya hazır saldırganlarla" dolu olduğuna yer verildi. Organizatörler, İçişleri Bakanlığı ve polisin vatandaşların güvenliğini sağlamak için "hiçbir şey yapmadığı" eleştirisinde bulundu.
Onur Yürüyüşü'nü protesto eden LGBTİ+ karşıtı gruplar sabah saatlerinden itibaren Meclis binası yakınlarında toplanmaya başlamış, protestolarda şiddet olayları meydana gelmişti. Gürcistan medyasında yer alan haberlere göre, göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 20 gazeteci yaralandı. Göstericilerin, Onur Yürüyüşü'nü organize eden LGBTİ+ gruplarının ofisine saldırıda bulunduğu bildirildi. Televizyonlara yansıyan görüntülerde, öfkeli göstericilerin ofislerin bulunduğu bir binaya tırmanmaya çalıştığı görüldü.
Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Onur Yürüyüşü öncesinde yürüyüş karşıtı açıklamalar yapmıştı. Şiddet olayları meydana gelebileceği uyarısı yapan Garibaşvili, bu tür gösterilerin "Gürcistan toplumunun büyük bölümü tarafından kabul edilemez" olduğu yorumunda bulunmuştu.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin yanı sıra, Almanya, AB ve ABD'nin büyükelçileri de ortak bir bildiri ile ülkedeki şiddet olaylarını kınadı.
Muhafazakâr bir ülke olarak bilinen Kafkas ülkesi Gürcistan'da Ortodoks Kilisesi oldukça güçlü bir konuma sahip.
AFP,dpa/BÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe
Beyoğlu Kaymakamlığı'nın izin vermediği İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Yürüyüşü için toplanmak isteyenlere polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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