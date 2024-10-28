Gürcistan'da muhalefetten kitlesel eylem çağrısı

Gürcistan'da tartışma yaratan seçim sonucunun ardından Cumhurbaşkanı ve muhalefet halkı kitlesel protesto gösterilerine davet etti. Başbakan ise muhalefeti "ülkenin anayasal düzeninin altını oymaya çalışmakla" suçladı.

Gürcistan'da Seçim Komisyonu tarafından açıklanan sonuçlara göre sandıktan mağlup çıkan Avrupa Birliği (AB) yanlısı partiler ülke çapında kitlesel eylemlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, açıklanan seçim sonuçlarının "tamamen sahte" olduğunu iddia ederek halkı kitlesel protesto gösterilerinde bulunmaya davet etti. Muhalefetin önde gelen isimleriyle bir araya gelen Zurabişvili, "Bu seçim sonucunu tanımıyorum (...) Rusya'nın bir özel operasyonunun, Gürcü halkına karşı yürüttüğü modern bir hibrit savaşın hem şahidi hem de kurbanlarıyız" dedi.

Gürcistan Seçim Komisyonu, oyların sayımının seçim bölgelerinin yüzde 99'unda tamamlanmasının ardından Pazar günü yaptığı açıklamada, Moskova yanlısı Gürcistan Rüyası partisinin, yüzde 54 oy oranı ile seçimden galip ayrıldığını bildirmişti. Komisyon, ülkenin yönünü Avrupa'ya çevirmek isteyen muhalefet ittifakının ise yüzde 37,6 oy aldığını duyurmuştu. Açıklanan sonucu "sahtekârlık" olarak nitelendiren muhalefet, seçimin asıl galibinin kendileri olduğunu iddia ediyor.

Muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket (UNM) partisinin genel başkanı Tina Bokuçava da seçimleri "Gürcistan'ın geleceğini çalma girişimi" olarak nitelendirirken tüm muhalefet partilerinin birlikte mücadele etmesi gerektiğini dile getirdi. Tutuklu olan eski Gürcistan Başbakanı Mihail Saakaşvili de Pazar günü yaptığı açıklamada "Şimdi kitlesel protestoların zamanı" ifadesini kullandı. AB'li yetkililer de seçimlerle ilgili Gürcü makamlara, yaşanan "düzensizlikleri" araştırma çağrısında bulundu.

Irakli Kobahidze Fotoğraf: Irakli Gedenidze/REUTERS

Başbakan Kobahidze: Muhalefet anayasal düzenin altını oyuyor

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze ise açıklanan seçim sonucu hakkında, "Zaferimiz etkileyici" diyerek muhalefeti, partisi Gürcistan Rüyası'nın galibiyetini sorgulamak suretiyle, "ülkenin anayasal düzeninin altını oymaya çalışmakla" suçladı.

2012'den beri iktidarda olan Gürcistan Rüyası, iktidarının ilk yıllarında liberal ve Batı yanlısı bir siyaset izledikten sonra, özellikle son iki yılda giderek artan oranda Moskova'yla yakınlaştı. Hükümetin "Rusya Yasası" olarak anılan ve ülke çapında haftalarca protesto gösterilerine neden olan "yabancı etki" yasasını Mayıs ayında meclisten geçirmesi üzerine Brüksel, Gürcistan'ın AB'ye katılım sürecini süresiz olarak askıya almıştı.

ABD yönetimi de yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Gürcistan'a çeşitli yaptırımları yürürlüğe sokmuştu. Söz konusu yasa muhalefet ve Batı ülkeleri tarafından ülkedeki muhalefeti susturmaya yönelik bir adım olarak nitelendiriliyor.

Rusya: Suçlamalar tamamen temelsiz

Rusya ise Gürcistan'da hafta sonu yapılan seçimlere müdahalede bulunduğu yönündeki suçlamalara tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov bugün yaptığı açıklamada, "Bu tip suçlamaları şiddetle reddediyoruz. Bildiğiniz üzere bunlar birçok ülkede standart hâline geldi. En ufak şeyde hemen Rusya'yı müdahaleyle suçluyorlar... Hiçbir müdahale olmadı ve suçlamalar tamamen temelsiz" açıklamasında bulundu.

Seçim sonucunu "Gürcistan halkının tercihi" olarak tanımlayan Peskov, bu ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışanın Rusya değil Batı olduğunu savundu.



AFP,AP,Reuters,DW / ET,CÖ

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