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Güney Kore

Resmi adı Kore Cumhuriyeti olan Güney Kore, Asya'nın doğusunda Kore Yarımadasının güney bölümünde yer alır. Ülkenin tek kara sınırı, kuzeyde Kuzey Kore ile olan sınırdır.

Başkenti Seul olan ülke, batıda Çin Halk Cumhuriyeti ve doğuda Japonya ile komşudur. 50 yıl kadar önce dünyadan kopuk bir tarım ülkesi olan Güney Kore hızlı bir yükselişle dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline geldi.

RELEASE DATE: September 17, 2021. TV series TITLE: Squid Game STUDIO: Netflix DIRECTOR: PLOT: Hundreds of cash-strapped players accept a strange invitation to compete in children's games. Inside, a tempting prize awaits with deadly high stakes. A survival game that has a whopping 45.6 billion-won prize at stake. STARRING: Lee Jung-jae, Greg Chun, Stephen Fu. (Credit Image: © Netflix/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com

Uzmanlardan ebeveynlere "Squid Game" uyarısı 03.11.2021

Dünya genelinde büyük ilgi gören Netflix'in "Squid Game" dizisi konusunda uzmanlar ebeveynlere uyarıda bulundu.

Squid Game neden popüler oldu? | "Hareket etme yoksa…" 24.10.2021

Netflix'in yeni hit dizisi "Squid Game"i çoktan duymuşssunuzdur. Güney Kore dizisi, Netflix'in en çok izlenen orijinal yapım içeriği oldu ve en başarılı dizisi olma yolunda ilerliyor. Ancak popülaritesi Güney Kore'de Netflix için milyonlarca dolarlık bir cezaya da yol açabilir. Bu arada, uzmanlar dizinin gençleri ve çocukları olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.
Turkey's first military tank, the Altay, seen during a military parade on Victory Day in Ankara, Turkey, Sunday, Aug. 30, 2015. Turkish army's 93-year-old victory over Greece was considered crucial in Turkish Independence War and the foundation of modern Turkish republic. (AP Photo/Burhan Ozbilici) |

Türkiye ile Güney Kore arasında Altay tankı motoru için niyet beyanı imzalandı 22.10.2021

Türkiye ile Güney Kore arasında Altay tankının motorunun tedarikine ilişkin niyet beyanı imzalandı. Konuyla ilgili açıklamayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.
A woman walks past a TV screen showing North Korea fired missiles in a news program in Tokyo, Tuesday, Oct. 19, 2021. North Korea fired a ballistic missile into the sea on Tuesday in a continuation of its recent weapons tests, the South Korean and Japanese militaries said, hours after the U.S. reaffirmed its offer to resume diplomacy on the North’s nuclear weapons program.(AP Photo/Koji Sasahara)

Kuzey Kore'den balistik füze denemesi 19.10.2021

Güney Kore ve Japonya'dan yapılan açıklamalara göre Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi yaptı. ABD ordusundan yapılan açıklamada fırlatma, "istikrarsızlaştırıcı bir eylem" olarak nitelendi.
RELEASE DATE: September 17, 2021. TV series TITLE: Squid Game STUDIO: Netflix DIRECTOR: PLOT: Hundreds of cash-strapped players accept a strange invitation to compete in children's games. Inside, a tempting prize awaits with deadly high stakes. A survival game that has a whopping 45.6 billion-won prize at stake. STARRING: Lee Jung-jae, Greg Chun, Stephen Fu. (Credit Image: © Netflix/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com

Squid Game toplumsal şiddetin bir aynası mı? 17.10.2021

Netflix’in Güney Kore yapımı dizisi "Squid Game" 90'dan fazla ülkede zirvede yer alıyor. Buradaki "hayat memat" oyunu, kan banyosunu renkli ambalajlı şekerleme gibi sunmanın ötesinde, sosyal bir olguyu gündeme taşıyor.
28.07.2021 In this photo released by China's Xinhua News Agency, Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar, left, and Chinese Foreign Minister Wang Yi pose for a photo during their meeting in Tianjin, China, Wednesday, July 28, 2021. Wang met with a delegation of high-level Taliban officials as ties between them warm ahead of the U.S. pullout from Afghanistan. (Li Ran/Xinhua via AP)

Afganistan: Çin'in Taliban planı 21.08.2021

Batılı ülkeler, Afganistan ile kalkınmaya yönelik işbirliğini dondurduğunu açıklarken Japonya ve Güney Kore, Çin'in Afganistan'daki etkisini artırmasından endişeli. Çin Afganistan'da gelecekte nasıl bir rol oynayacak?

İnsan dışkısını sanal paraya dönüştüren tuvalet 21.07.2021

Güney Kore‘deki Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde görevli şehircilik ve çevre mühendisi Cho Jae-weon, insan dışkısından sanal para kazanmayı sağlayan bir tuvalet geliştirdi. Sistemin Ggool adında kendi sanal para birimi var. Bu tuvaleti kullanan herkes günde 10 Ggool yani yaklaşık 3 dolar kazanıyor.
19.01.2021 Retired General Lloyd Austin testifies before the Senate Armed Services Committee during his confirmation hearing to be the next Secretary of Defense in the Dirksen Senate Office Building in Washington, U.S. January 19, 2021. Jim Lo Scalzo/Pool via REUTERS

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den Pekin’e net mesajlar 14.03.2021

Bir haftalık Asya seyahatine başlayan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgenin en büyük gücü Çin’e karşı müttefik ülkelerle askeri iş birliğini arttırmak istediklerini dile getirdi.

March 8, 2021, Yangon, Myanmar: Anti military coup protesters use fire extinguisher to stop visibility for the police during a demonstration against the military coup..Myanmar police attacked protesters with rubber bullets, live ammunition, tear gas and stun bombs in response to anti military coup protesters on Monday. Two protesters were killed in Myitkyina, Kachin State by the security forces, from local source. A total of 1758 people have been persecuted, 1440 of them still in Myanmar military prisons and 60 people were killed since the beginning of the protests against the military coup. Myanmar's military detained State Counsellor of Myanmar Aung San Suu Kyi on February 01, 2021 and declared a state of emergency while seizing the power in the country for a year after losing the election against the National League for Democracy (Credit Image: © Aung Kyaw Htet/SOPA Images via ZUMA Wire

BM’den Myanmar için uluslararası topluma çağrı 12.03.2021

Myanmar'da ordunun darbe karşıtı gösterileri bastırmak için şiddet kullanması nedeniyle BM Myanmar Özel Raportörü Andrews uluslararası topluma "ortak ve kararlı" bir tepki çağrısında bulundu.
Das Bild einer Überwachungskamera zeigt den vom Iran festgesetzten Tanker «Hankuk Chemi», der unter südkoreanischer Flagge geführt wird, und ein Boot der iranischen Revolutionsgarde (roter Kreis). Der Tanker habe mit seiner Ethanol-Ladung die Gewässer im Persischen Golf verschmutzt und sei daher von der Küstenwache in die Hafenstadt Bandar Abbas geleitet worden, teilten die Revolutionsgarden am 04.01.2021 nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Isna mit.

Tanker krizinin arkasından para çıktı 05.01.2021

İran'ın Güney Kore tankerine el koymasının ardından Seul'e ait savaş gemisi Basra Körfezi yakınlarına konuşlandı. Krizin arkasında Güney Kore bankalarında dondurulan İran fonlarının olduğu belirtiliyor.
In this photo released Monday, Jan. 4, 2021, by Tasnim News Agency, a seized South Korean-flagged tanker is escorted by Iranian Revolutionary Guard boats on the Persian Gulf. Iranian state television acknowledged that Tehran seized the oil tanker in the Strait of Hormuz. The report on Monday alleged the MT Hankuk Chemi had been stopped by Iranian authorities over alleged “oil pollution” in the Persian Gulf and the strait. (Tasnim News Agency via AP)

İran Güney Kore tankerine el koydu 04.01.2021

İran Devrim Muhafızları, çevre kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle Basra Körfezi'nde, Güney Kore'ye ait bir tankere el koydu. Tankerin Suudi Arabistan'dan 7 bin 200 ton petrokimyasal madde yüklediği belirtiliyor.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 25: Juri member South Korean director Kim Ki-duk poses on the red carpet during the closing ceremony of the 41st Moscow International Film Festival at the Rossiya Theatre in Moscow, Russia on April 25, 2019. Sefa Karacan / Anadolu Agency

Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi 11.12.2020

Tartışmalı filmlerin ünlü Güney Koreli yönetmeni Kim Ki Duk, Letonya‘da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
FILE - This undated photograph released by the United Arab Emirates' state-run WAM news agency, shows the under-construction Barakah nuclear power plant in Abu Dhabi's Western desert. South Korean President Moon Jae-in's visit to the United Arab Emirates this week shows the Asian nation's deepening cooperation with the Gulf country, from buying its oil, building the Arabian Peninsula's first nuclear power plant and potentially backing it in war. (Arun Girija/WAM via AP, File) |

Arap dünyasının ilk nükleer santrali BAE’de devreye girdi 01.08.2020

Dünyanın yedinci büyük petrol yataklarına sahip ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Barakah Nükleer Enerji Santrali’nde ilk reaktörün faaliyete geçtiğini duyurdu. Komşu ülke Katar ise tepkili.
05.05.2020, Südkorea, Incheon: Ein Kameramann geht durch Zuschauerränge, auf denen Plakate von Fans mit Mundschutz sitzen, vor der Begegnung im Baseball zwischen Hanwha Eagles und SK Wyverns. Südkoreas Profi-Baseball-Liga startet am 5. Mai in die neue Saison, nach einer Verschiebung wegen der Corona-Pandemie. Foto: Lee Jin-Man/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Güney Kore: İkinci dalga başladı 22.06.2020

Güney Koreli yetkililer, koronavirüs salgınında ikinci dalganın sonbahar ya da kış aylarında başlayabileceği yönündeki tahminlerinin yanlış çıktığını, Güney Kore'de ikinci dalganın başladığını açıkladı.

North Korean leader Kim Jong Un observes the firing of suspected missiles in this image released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) on March 22, 2020. KCNA/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Kuzey Kore gerilimi tırmandırıyor 17.06.2020

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilim tırmanıyor. Kuzey Kore, dün iki ülke arasındaki irtibat bürosunu imha ettikten sonra şimdi de sınırda tatbikat yapacağını açıkladı.

North Korea's town Kaesong are seen from the Dorasan Observatory in the Civilian Control area near the demilitarized zone (DMZ) in Paju, South Korea on August 26, 2018. Photo by Keizo Mori/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Kuzey Kore irtibat bürosunu havaya uçurdu 16.06.2020

Kuzey Kore'nin Güney Kore ile arasındaki iletişimin kolaylaştırılması için kurulan irtibat bürosunu havaya uçurduğu açıklandı.
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