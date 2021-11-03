Resmi adı Kore Cumhuriyeti olan Güney Kore, Asya'nın doğusunda Kore Yarımadasının güney bölümünde yer alır. Ülkenin tek kara sınırı, kuzeyde Kuzey Kore ile olan sınırdır.

Başkenti Seul olan ülke, batıda Çin Halk Cumhuriyeti ve doğuda Japonya ile komşudur. 50 yıl kadar önce dünyadan kopuk bir tarım ülkesi olan Güney Kore hızlı bir yükselişle dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline geldi.