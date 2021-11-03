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Resmi adı Kore Cumhuriyeti olan Güney Kore, Asya'nın doğusunda Kore Yarımadasının güney bölümünde yer alır. Ülkenin tek kara sınırı, kuzeyde Kuzey Kore ile olan sınırdır.
Başkenti Seul olan ülke, batıda Çin Halk Cumhuriyeti ve doğuda Japonya ile komşudur. 50 yıl kadar önce dünyadan kopuk bir tarım ülkesi olan Güney Kore hızlı bir yükselişle dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline geldi.
Netflix'in yeni hit dizisi "Squid Game"i çoktan duymuşssunuzdur. Güney Kore dizisi, Netflix'in en çok izlenen orijinal yapım içeriği oldu ve en başarılı dizisi olma yolunda ilerliyor. Ancak popülaritesi Güney Kore'de Netflix için milyonlarca dolarlık bir cezaya da yol açabilir. Bu arada, uzmanlar dizinin gençleri ve çocukları olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.
Güney Kore‘deki Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde görevli şehircilik ve çevre mühendisi Cho Jae-weon, insan dışkısından sanal para kazanmayı sağlayan bir tuvalet geliştirdi. Sistemin Ggool adında kendi sanal para birimi var. Bu tuvaleti kullanan herkes günde 10 Ggool yani yaklaşık 3 dolar kazanıyor.