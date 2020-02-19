Güney Kore koronavirüse ilk kurbanını verdi

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Güney Kore'de virüsten ilk ölüm vakası yaşanırken, ülkenin dördüncü büyük kenti olan Daegu kentinin belediye başkanı Kwon Young-jin, kilisede yapılan bir ayinden sonra 40 yeni vaka çıkmasının ardından kentin 2.5 milyon sakinini evlerinden dışarıya çıkmamaya çağırdı. Kilisedeki ayine katılan bin kişiden 90'dan fazlasında virüs tespit edildiği bildirildi.

Güney Kore'deki Daegu kentinde alışveriş merkezleri ve sinema salonları boş ve genellikle hareketli şehir merkezindeki sokaklar sakin.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Kang-lip durumun "çok ciddi" olduğunu söyledi. Güney Kore'de şu ana kadar toplam 104 vaka tespit edildiği bildiriliyor.

İran'da 3 yeni vaka

İran'dan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Jahanpur tarafından yapılan açıklamada Kum kentinde 3 kişide koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Ülkedeki vaka sayısı beşe yükselmiş oldu. İran'da koronavirüs tespit edilen iki kişinin dün hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Çin'de ölü sayısı artıyor

Öte yandan Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor. Çin Ulusal Sağlık Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Covid-19 adı verilen virüsten dün 108 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece salgında ölenlerin sayısı 2 bin 100'ün üzerine çıktı. Koronavirüse yakalananların toplam sayısının dünya genelinde 75 bini aştığı duyuruldu.

Yeni vaka sayısında düşüş

394 kişinin daha salgına yakalandığı ve bunun bir önceki gün tespit edilen bin 749 yeni vaka sayısına kıyasla büyük bir düşüş olduğu belirtildi. Bu rakamın 23 Ocak'tan bu yana en düşük günlük vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi yeni vakalardaki düşüşü dikkate aldıklarını ancak henüz dönüm noktasına ulaşılmadığını belirtti.

Çinli yetkililerin Hubei bölgesindekileri karantinaya alması ve ülkenin birçok bölgesinde insanların hareket alanını kısıtlaması gibi hastalığın yayılmasını etkili önleme çabalarının işe yaramaya başladığı belirtildi.

Çin'in Vuhan kentinde baş gösteren virüs, ülkedeki yeni yıl kutlamaları sırasında çok sayıda vatandaşın seyahat etmesi nedeniyle hızla yayılmıştı.

AP, Reuters/ SSB, TY

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