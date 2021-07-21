 Güney Kıbrıs Türk siyasetçilerin AB pasaportlarını iptal etti | Avrupa | DW | 23.08.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

Güney Kıbrıs Türk siyasetçilerin AB pasaportlarını iptal etti

Güney Kıbrıs, Kapalı Maraş'ın açılmasına misilleme olarak Kuzey Kıbrıs yönetimindeki siyasetçilerin AB pasaportlarını iptal etti. Listede Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bulunduğu bildirildi.

Zypern I Staatsbesuch von Präsident Recep Tayyip Erdoğan

Güney Kıbrıs, Kapalı Maraş'ın açılması sürecinde etkin olan Türk siyasetçilere Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edilmesi ile karşılık verdi. Güney Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs yönetimindeki aralarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bulunduğu tüm siyasetçilerin pasaportlarını iptal ettiği bildirildi. AB üyesi Kıbrıs'ın hükümet sözcüsü Marios Pelekanos, bu adımı "Eylemleriyle Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü baltalıyorlar" sözleriyle gerekçelendirdi.

Pelekanos, "Kıbrıs 'sözde kabinede' yer alan veya Maraş'ın yeniden açılmasına dahil olan kişilerin pasaportlarını iptal edebilir, pasaportları yenilemeyi veya bu kişilere pasaport vermeyi reddedebilir" diye konuştu.

Güney Kıbrıs hükümeti, Türkiye'nin Kıbrıs harekâtını düzenlediği 1974 yılından bu yana yaklaşık 100 bin Kıbrıslı Türkün, başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadaki çok sayıdaki ülkeye serbest dolaşım hakkı da sağlayan Güney Kıbrıs pasaportu aldığını açıkladı. 

Kapalı Maraş'ın bazı bölümleri 46 yıllık aradan sonra açılmıştı

Kapalı Maraş'ın bazı bölümleri 46 yıllık aradan sonra açılmıştı

Ne olmuştu?

Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinin doğu kesimindeki sahil bölgesi Kapalı Maraş'ın bazı bölümleri, 46 yıllık aradan sonra ilk kez geçen yıl Ekim ayında yeniden ziyaretlere açılmıştı.

Türkiye'nin Kıbrıs'a düzenlediği harekattan bu yana kapalı bulunan ve "Hayalet Şehir" olarak anılan Kapalı Maraş, öncesinde Ada'nın en önemli turizm ve eğlence merkeziydi. 1974'te Türk askerlerinin ilerleyişi sırasında Maraş'ta yaşayan 15 bin Rum evlerini terk etmiş, bölge dikenli tellerle çevrilerek askeri bölge ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayındaki Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında Maraş bölgesinin yüzde 3,5'inin açılacağını bildirmiş, ardından Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar açılımda ikinci aşamaya geçildiğini açıklamıştı.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Kapalı Maraş'ın açılmasına sert tepki göstermişti. Rumların kontrolündeki AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Maraş'ın açılmasının BM kararlarını ihlâl edeceğine ve barış sürecini baltalayacağına işaret ederek BM ve AB nezdinde resmi protesto notası vermişti.

dpa,Reuters/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

19/07/2021*** Turkish President Tayyip Erdogan reviews a guard of honour with Turkish Cypriot leader Ersin Tatar as he arrives to the Turkish Republic of Northern Cyprus, a breakway state recognized only by Turkey, in northern Nicosia, Cyprus July 19, 2021. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Erdoğan'dan "Kıbrıs Türk Devleti" çıkışı 21.07.2021

İki günlük Kuzey Kıbrıs ziyaretinde iki devletli çözüme desteğini yineleyen Erdoğan, bugünkü açıklamasında "Kıbrıs Türk Devleti" ifadesini kullandı ve egemenliğin tanınması dışında seçenek bulunmadığını vurguladı.

Turkish Cypriot leader Ersin Tatar (C-R) and Turkish President Recep Tayyip Erdogan (C-L) wave as they take part in a parade in the northern part of Cyprus' divided capital Nicosia, in the self-declared Turkish Republic of Northern Cyprus, on July 20, 2021. - Erdogan vowed to make no concession as he pressed for a two-state solution for Cyprus, during a visit to the divided eastern Mediterranean island. Erdogan began a two-day visit to the self-declared Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), whose independence is only recognised by Ankara. (Photo by Iakovos Hatzistavrou / AFP) (Photo by IAKOVOS HATZISTAVROU/AFP via Getty Images)

ABD'den Erdoğan ve Tatar'ın Maraş açıklamalarına tepki 21.07.2021

Erdoğan ve Tatar'ın Kapalı Maraş'a dair açıklamalarına AB'den sonra ABD'den de tepki geldi. Açıklamada "provokatif ve kabul edilemez" ifadesi kullanıldı.

Turkish President Tayyip Erdogan addresses the media members after attending Eid al-Adha prayers during the second day of his official visit to the Turkish Republic of Northern Cyprus, a breakaway state recognised only by Turkey, in northern Nicosia, Cyprus July 20, 2021. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Erdoğan: AB sözünü tutmadı 20.07.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs ziyaretinin ikinci gününde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümü törenlerine katıldı. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'a mali ve idari destek sözü veren AB'nin sözünü tutmadığını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Spanien | Ursula Von der Leyen besucht ein Aufnahmelager evakuierte aus Afghanistan

Von der Leyen: Taliban'la görüşmek 'tanıma' anlamına gelmiyor

Taliban'la müzakereler yürütüldüğünü doğrulayan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, bunun yeni yönetimi tanıma anlamına gelmediğini söyledi. Von der Leyen, önemli olanın tahliyeleri mümkün kılmak olduğunu belirtti.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  