 Güneş sistemi dışındaki ilk uydu keşfedildi mi? | YAŞAM | DW | 04.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Güneş sistemi dışındaki ilk uydu keşfedildi mi?

Güneş sistemi dışında da uydu olabileceğine dair bulgulara ulaşıldı. Uydunun çevresinde döndüğü gezegen dünyaya 8 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Illustration von Kepler-1625b (Reuters/D. Durda)

Gökbilimciler 8 bin ışık yılı uzaklıktaki bir gezegenin uydusu olabileceğine dair güçlü bulgulara eriştiler. Tahminler doğru çıktığı takdirde güneş sistemi dışındaki ilk uydu keşfedilmiş olacak. Columbia Üniversitesi'nden David Kipping ve Alex Teachey adlı araştırmacıların ölçümleri Science Advances dergisinde yayımlandı.

Bilim insanlarının ölçümlerine göre, güneş sistemi dışındaki uydunun kütlesi, çevresinde döndüğü gezegenin yüzde 1,5'una tekabül ediyor. Ay kütlesi ile yerküre arasındaki kütle ilişkisi de neredeyse aynı oranı buluyor.

Güneş sistemi dışındaki gezegen, Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'den büyük olduğundan uydu kütlesinin Neptün'ün büyüklüğüne eşit olduğu ve Neptün gibi gazlardan oluştuğu tahmin ediliyor. Dev boyutlardaki "gaz gezegen" güneş sisteminde keşfedilen 200 dolayındaki gezegenden farklılık gösteriyor.

Video izle 00:55
Şimdi canlı
00:55 dk

Güneş Sistemi dışında keşfedilen ilk ay

Sadece Kepler – 1625b gezegeninin uyduya sahip olduğu ve bu gezegenin güneş büyüklüğünde ama güneşten yaşlı olan Kepler – 1625 yıldızının çevresinde döndüğü tahmin edilmekteydi. Kepler – 1625'in ışığındaki gölge ve kararmaları inceleyen araştırmacılar buna Kepler – 1625b gezegeni gibi uydudan kaynaklanan ışık dalgalanmalarının da yol açabileceği görüşündeler.

Hubble teleskopuyla elde edilen bilgilerin gezegen ile ilgili verileri doğrulaması durumunda gezegenler sisteminin gelişimini anlatan önemli bulgulara ulaşılabileceğini belirten Kipping, "böyle bir durumda gezegen uydularının oluşumuyla teorileri revize etmek gerekebileceğini" söyledi.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Güneş Sistemi dışında keşfedilen ilk ay  

Yıldızlararası ilk ziyaretçi  

Japonya asteroide uzay aracı indirecek  

Uzayda hayat var mı?  

NASA yeni bir Dünya arıyor  

Benzer içerik

Güneş Sistemi dışında keşfedilen ilk ay 04.10.2018

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Güneş Sistemi dışında bir ay keşfedildiğini açıkladı. Bu keşfin gezegen sistemlerinin nasıl oluştuğuna dair yeni bir bakış açısı getireceği ve ayların oluşumuna dair bilgilerin gözden geçirilmesine yol açabileceği belirtildi.

NASA yeni bir Dünya arıyor 29.03.2018

NASA, dünya benzeri yeni gezegenler keşfetmek için bir uydu fırlatmaya hazırlanıyor. TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) isimli uydu güneş sisteminin dışındaki gezegenleri daha ayrıntılı araştıracak.

Symbolbild - Sternsystem Kepler 62f

Türklerin keşfettiği gezegene isim aranıyor 15.08.2017

Türk bilim ekibinin keşfettiği 212 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin adı Uluslararası Astronomi Birliği’nin oylamasıyla belirlenecek. Ekipten Mesut Yılmaz, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bilim insanları Frances Arnold (sol), George Smith (orta) ve Gregory Winter, bu seneki Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen bilim insanları

Nobel Kimya Ödülü’nün sahipleri belli oldu

2018 Nobel Kimya Ödülü, yeşil kimya endüstrisinin geliştirilmesine yaptıkları katkılardan ötürü Frances Arnold, George Smith ve Gregory Winter’a verildi. 

FOTO-GALERİ

DITIB Zentralmoschee Köln-Ehrenfeld (DW/M. Odabasi)

Merkez Camii: Birlikteliğin sorunlu sembolü

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii'nin entegrasyonun simgesi olması planlanıyordu. Etkileyici mimariye sahip cami birçok tartışmaya da neden oldu.  