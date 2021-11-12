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Maas: İnsan kaçakçılığına yardımcı olan havayolu şirketleri yaptırıma maruz kalabilir

Almanya Dışişleri Bakanı Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, AB'nin Belarus'a gelecek hafta yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Maas Belarus'a sığınmacıları taşıyan havayolu şirketlerinin de yaptırımlara maruz kalabileceğini vurguladı.  

Lukaşenko'dan AB'ye "gazı kesme" tehdidi

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Avrupa Birliği'ne doğal gaz sevkiyatını kesme tehdidinde bulundu. Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi nedeniyle Merkel ile Putin ikinci kez telefon görüşmesi yaptı.  

Bosnalı Sırp lider: Barışı Sırp Cumhuriyeti için feda etmeye hazır değilim

Milorad Dodik

Bosna Hersek’te ayrılıkçı bir çizgi izleyen Sırp lider Milorad Dodik, hiçbir siyasi amacın Bosna Hersek’teki barıştan değerli olmadığını söyledi.  

AB Türkiye’ye yaptırımları uzattı

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Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı.  

AB liderlerinin gündemi Türkiye ile ilişkiler  

AB'nin gizli belgesinde Belarus ayrıntıları

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AB'de Belarus kaynaklı sığınmacı gerilimi sürerken AB Komisyonu'nun gizli belgesinde insan kaçakçılığının işleyişi ile ilgili ayrıntılara yer verildi. Belgede Belavia-THY iş birliğine de değiniliyor.  

AB krize müdahale gücü somutlaşıyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Avrupa Birliği'nde krizlere müdahale gücü oluşturma planı somutlaşıyor. Hazırlanan taslağa göre 5 bin askerden oluşan birlik hava ve deniz gücüyle de desteklenecek.  

Yeni göçmen rotası: Belarus krizi Türkiye'ye sıçrar mı?

Belarus Polen Grenze Migration

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinde Türkiye'nin de transit ülke olarak adı geçerken THY iddiaları yalanladı. Peki AB'nin yaptırım kartını çıkardığı bu krize Türkiye'nin de dahil olma ihtimali var mı?  

Rusya'dan AB'ye: Türkiye gibi Belarus'a da yardım edin

Belarus Grenze Polen | Migranten campen im Wald

Polonya Belarus'tan gelen sığınmacı dalgasından Putin'i sorumlu tutarken, Rusya'dan "Türkiye'ye yardım ediyorsunuz Belarus'a da edin" mesajı geldi. AB, menşe ve transit ülkelere yaptırımlar üzerinde çalışıyor.  

Macron: Nükleer enerjiye yatırım yapacağız

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin nükleer enerji alanında yatırımlar yapacağını bir kez daha dile getirdi. Macron, bunun karbondioksit salınımını azaltmak için de gerekli olduğunu ifade etti.  

Video izle 04:04

AB'de "Aşı pasaportu" tartışmaları

Avrupa Birliği içinde serbest dolaşıma aşı pasaportu şartı getirilmesini isteyen Yunanistan, AB Komisyonu'na başvurdu.  

Video izle 10:16

NFT nedir? Sizi zengin eder mi?

NFT ve Kripto sanat çılgınlığı dünyayı gittikçe sarıyor. Uçuk rakamlara satılan dijital dosyalar sonrasında daha da çok sanatçı ve koleksiyoner bu mecraya akın ediyor. Tabii kısa yoldan zengin olmak isteyenler de... Peki ama NFT nedir ve bu teknolojinin altında yatan temel prensip bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Ve tabii, NFT ile zengin olabilir miyiz?  

Video izle 08:22

İzlandalılar yanardağ patlamasını eğlenceye dönüştürdü

İzlanda’da 6000 yıl sonra faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, İzlandalılar için korkudan ziyade bir eğlenceye dönüştü. Binlerce İzlandalı, turist ve fotoğrafçı bölgeye akın etti. Pandemiden sıkılan insanlar bu anı, sosyal ortam yaratmak için bir fırsat olarak görüyor.  

Video izle 08:18

Hızlı moda çevre dostu olabilir mi?

Hızlı moda markaları markalarını daha sürdürülebilir kılmak için uğraştıklarını söylüyor. Peki bu doğru mu?  

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