NFT nedir? Sizi zengin eder mi?

NFT ve Kripto sanat çılgınlığı dünyayı gittikçe sarıyor. Uçuk rakamlara satılan dijital dosyalar sonrasında daha da çok sanatçı ve koleksiyoner bu mecraya akın ediyor. Tabii kısa yoldan zengin olmak isteyenler de... Peki ama NFT nedir ve bu teknolojinin altında yatan temel prensip bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Ve tabii, NFT ile zengin olabilir miyiz?