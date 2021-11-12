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Almanya Dışişleri Bakanı Maas, AB'nin Belarus'a gelecek hafta yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Maas Belarus'a sığınmacıları taşıyan havayolu şirketlerinin de yaptırımlara maruz kalabileceğini vurguladı.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Avrupa Birliği'ne doğal gaz sevkiyatını kesme tehdidinde bulundu. Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi nedeniyle Merkel ile Putin ikinci kez telefon görüşmesi yaptı.
Bosna Hersek’te ayrılıkçı bir çizgi izleyen Sırp lider Milorad Dodik, hiçbir siyasi amacın Bosna Hersek’teki barıştan değerli olmadığını söyledi.
Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı.
AB'de Belarus kaynaklı sığınmacı gerilimi sürerken AB Komisyonu'nun gizli belgesinde insan kaçakçılığının işleyişi ile ilgili ayrıntılara yer verildi. Belgede Belavia-THY iş birliğine de değiniliyor.
Avrupa Birliği'nde krizlere müdahale gücü oluşturma planı somutlaşıyor. Hazırlanan taslağa göre 5 bin askerden oluşan birlik hava ve deniz gücüyle de desteklenecek.
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinde Türkiye'nin de transit ülke olarak adı geçerken THY iddiaları yalanladı. Peki AB'nin yaptırım kartını çıkardığı bu krize Türkiye'nin de dahil olma ihtimali var mı?
Polonya Belarus'tan gelen sığınmacı dalgasından Putin'i sorumlu tutarken, Rusya'dan "Türkiye'ye yardım ediyorsunuz Belarus'a da edin" mesajı geldi. AB, menşe ve transit ülkelere yaptırımlar üzerinde çalışıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin nükleer enerji alanında yatırımlar yapacağını bir kez daha dile getirdi. Macron, bunun karbondioksit salınımını azaltmak için de gerekli olduğunu ifade etti.
Avrupa Birliği içinde serbest dolaşıma aşı pasaportu şartı getirilmesini isteyen Yunanistan, AB Komisyonu'na başvurdu.
NFT ve Kripto sanat çılgınlığı dünyayı gittikçe sarıyor. Uçuk rakamlara satılan dijital dosyalar sonrasında daha da çok sanatçı ve koleksiyoner bu mecraya akın ediyor. Tabii kısa yoldan zengin olmak isteyenler de... Peki ama NFT nedir ve bu teknolojinin altında yatan temel prensip bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Ve tabii, NFT ile zengin olabilir miyiz?
İzlanda’da 6000 yıl sonra faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, İzlandalılar için korkudan ziyade bir eğlenceye dönüştü. Binlerce İzlandalı, turist ve fotoğrafçı bölgeye akın etti. Pandemiden sıkılan insanlar bu anı, sosyal ortam yaratmak için bir fırsat olarak görüyor.
Hızlı moda markaları markalarını daha sürdürülebilir kılmak için uğraştıklarını söylüyor. Peki bu doğru mu?
Almanya'da hükümet giderek etkisini artıran korona dalgasıyla mücadele için ücretsiz test uygulamasına geri dönülmesine ve doktorlara aşı başına yapılan ödemenin yükseltilmesine karar verdi.
Almanya Kalkınma Bakanı Müller, Glasgow’da şu ana dek yapılan görüşmelerin yetersiz olduğunu belirtti. Müller’e göre zengin ülkeler yoksul ülkelere çok daha fazla destek vermek zorunda.
Almanya'da yapılan bir anket, yüzde 44'lük kesimin aşı zorunluluğundan yana olduğunu ortaya koydu. Yüzde 24'lük kesim ise zorunluluğun sağlık çalışanları gibi belirli gruplarla sınırlandırılmasını istiyor.
Uluslararası Yazarlar Birliği PEN Almanya Merkezi, Tutuklu Yazarlar Günü sebebiyle yayınladığı açıklamada Selahattin Demirtaş'ın durumuna dikkat çekti.
Yeni bir gençlik araştırmasına göre, Türkiye'de gençler gündemi Instagram'dan takip ediyor. Dindar gençler tarikatlara güven duymazken gençlik arasında en güvenilir kurumlar ordu ve sivil toplum olarak ön plana çıkıyor.
Türkiye, Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmamasına ve uçağa alınmamalarına karar verdi. AB topraklarına girmek için Belarus'a ulaşan sığınmacılar krize neden olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Dedeağaç Limanı'na yaptığı sevkiyatlara ilişkin "Yunanistan’ın kendisi şu anda ABD’nin bir üssü durumuna gelmiştir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan sığınmacı krizine dair açıklama: "Türkiye’nin, Polonya, Litvanya ve Letonya’nın karşı karşıya bırakıldıkları sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır."
Dolar bugün TL karşısında yine rekor kırdı ve 9.98 seviyesini gördü. Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz politikasında ısrarcı olması ve haftaya da faiz indirmesi halinde TL'nin kırılganlığının artacağını belirtiyor.
Dolar/TL kuru 9,98’e dayanarak tarihi zirveyi gördü. Türk Lirası‘ndaki düşüş ABD’de beklentilerin çok üzerinde açıklanan enflasyondan sonra ABD dolarının değer kazanmasının ardından geldi.
Türkiye'de Ekim ayında asgari ücretlinin bir çift bot alabilmesi için yaklaşık 9-11 ay çalışması gerek. Enflasyon ve kur karşısında eriyen asgari ücretle ilgili verilecek karar öncesi tartışmalar alevlendi.
Dünyada 45 milyon insan açlık tehdidi altında yaşıyor. 7 milyar dolar bağış toplanırsa bu insanlara bir yıl boyunca yemek sağlanabilecek.
Serkan Altuniğne bu hafta DW Türkçe için, Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı ile ilgili gündemi çizdi.
Üç yıl aradan sonra yeniden bir Alman astronot uzay yolculuğuna çıktı. Matthias Maurer NASA’dan astronotlar Thomas Marshburn, Raja Chari ve Kayla Barron ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak.
Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre çocuklar kadınların da cinsel istismarına maruz kalabiliyor. Çoğu vakada cinsel şiddet uygulayan, çocuğun aile çevresinden oluyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan dört astronotu Dünya'ya geri getirecek olan kapsülün gelişi bir gün ertelendi. Ertelemeye iniş alanındaki hava şartlarının neden olduğu bildirildi.
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