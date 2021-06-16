"Gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda "gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Koca, " BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR? “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi.





Fahrettin Koca Twitter hesabından daha önce yaptığı paylaşımda Türkiye'de aşılamada son durum hakkında bilgi verdi. Koca son 24 saat içinde bir milyon 240 bin aşılama yapıldığını söyleyerek, " 1 MİLYON 240 BİN 311. SİZCE NEDİR? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk" dedi.

Aşılama çalışmalarının yaygınlaştırılacağını belirten Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" ifadesine yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de şu ana dek 35 milyon doz aşı yapıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı'nın dünkü açıklamasına göre 15 Haziran'da Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 84 kişi vefat etti. Vaka sayısı ise 5 bin 955 olarak açıklandı.

DW / HT,ET

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