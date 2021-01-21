Gül'den Berberoğlu açıklaması: AYM kararları bağlayıcıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesinin (AYM) eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin bir kez daha "hak ihlali" kararı vermesiyle ilgili olarak "Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır. Anayasa hükmü de bunu gerektirmektedir. Dolayısıyla hukuk güvenliği, hukukun üstünlüğü anlamında olması gereken, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasıdır" dedi.

Bakan Gül, gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, hak, hukuk ve adaletin yerine getirilmesinin halkın beklentisi ve hukukun gereği olduğunu belirterek "Dolayısıyla olacak olan, hukukun emrettiği şeydir. O da Anayasa Mahkemesinin kararlarının bağlayıcılığıdır ve hukukun uygulanması, üstünlüğü, hukuk güvenliğidir. Anayasanın amir hükmü de budur, hep birlikte göreceğiz. Elbette kararlar eleştirilir, tartışılır, değerlendirilir, katılmayız ama uygulama hukukun gereği, bir emridir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sosyal medyada annesiyle fotoğrafının altına hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişinin serbest bırakılması üzerine yaptığı çıkış sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili bir soruya da yanıt verdi.

"Yargı dağıtımı mahkemededir, sosyal medyada değil"

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun çok muhterem validelerine yapılan bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum. Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Hukukun, yargının bu anlamda hak ettiği cezayı vereceğine inancımız tamdır" diyen Gül, bu tür cezaları artırıcı tedbirlerin ve yasal düzenleme ihtiyaçlarının konuşulması gereken yerin parlamento olduğuna işaret ederek "Yargı dağıtımı mahkemededir, sosyal medyada değil" dedi.

Daha önce de yargı kararları konusunda kamuoyu önünde çıkışlar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çarşamba günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, annesiyle fotoğrafının altına hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin serbest bırakılmasıyla ilgili sitemde bulunmuş, "45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder?" demişti.

Gül bu paylaşımın ardından yaptığı açıklamada "Klavye başına geçip her gün sosyal medyada bana tutuklama, tahliye siparişi verenlere sesleniyorum” diyerek "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, burada kanunlar, kurallar, usuller işler, işlemeye de devam eder. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya kimse parmak sallayamaz" ifadelerini kullanmıştı.

DW/BK,HT

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