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Gülşen'e 10 ay hapis cezası

15 saat önce

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu 2022'de Ataşehir'deki bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı; hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmadı. Duruşmada, Çolakoğlu'nun avukatları hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, duruşma savcısı, Çolakoğlu'nun "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep ettiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Savunma yapmaları için Gülşen Çolakoğlu’nun avukatlarına söz verildi.

Gülşen Çolakoğlu, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı davada "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılırken hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Avukat Emek Emre, bazı müştekilere yazılan talimatların dönmediğini bu nedenle eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirterek müvekkili hakkında derhal beraat kararı verilmesini ve adli kontrolün kaldırılarak teminat bedelinin iadesine karar verilmesini talep etti. 

Avukat Emek Emre DW Haber'e konuştu.

Ayrıntılar video-haberimizde!

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