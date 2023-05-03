Gülşen'e 10 ay hapis cezası

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmadı. Duruşmada, Çolakoğlu'nun avukatları hazır bulundu.



DHA'nın haberine göre, duruşma savcısı, Çolakoğlu'nun "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep ettiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Savunma yapmaları için Gülşen Çolakoğlu’nun avukatlarına söz verildi.

Gülşen Çolakoğlu, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı davada "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılırken hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Avukat Emek Emre, bazı müştekilere yazılan talimatların dönmediğini bu nedenle eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirterek müvekkili hakkında derhal beraat kararı verilmesini ve adli kontrolün kaldırılarak teminat bedelinin iadesine karar verilmesini talep etti.

Avukat Emek Emre DW Haber'e konuştu.

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