 Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de Gelecek çatlağı | Türkiye | DW | 10.01.2022

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Türkiye

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de Gelecek çatlağı

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem toplantılarında redaksiyon toplantısı iki haftadır yapılamıyor. Gelecek Partisi’nin ortak metne imza atmak istemediği iddiası gündeme taşındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e ilişkin yürüttükleri çalışma kapsamında hedeflenen son redaksiyon toplantısı iki haftadır yapılamayınca, kulislerde imza krizi yaşandığı iddia edildi. 6 muhalefet partisinin genel başkan yardımcıları, ortak metin için 21 Aralık’ta TBMM’de bir araya gelirken, toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda tüm başlıklarda uzlaşıldığı belirtilmişti. Parti temsilcilerinin 28 Aralık’ta son olarak redaksiyon için toplanacakları ve sonrasında ortak metnin genel başkanlara sunulacağı açıklanmıştı.

Son toplantı erteleniyor

Ancak o günden bu yana TBMM'de bir toplantı yapılmaması Ankara kulislerini de hareketlendirdi. Muhalefet bloku içerisinde yer alan bazı partilerin üst düzey yöneticilerinden alınan bilgiye göre, Gelecek Partisi, "Ortak metin çalışması, ittifak görüntüsüne neden oluyor" endişesini dile getirdi. İddiaya göre Gelecek Partisi yetkilileri, bu gerekçeyle "Son toplantıyı ve ortak metne imza atılmasını bir süre askıya alalım" talebinde bulundu.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu

İkna çabası sürüyor

Buna karşın başta CHP, Demokrat Parti ve bazı İYİ Partili yetkililerin ortak metni imzalaması için Gelecek Partisi’ne yönelik ikna çabası içerisinde oldukları belirtildi. DW Haber, Ankara kulislerinde dile getirilen iddiaları, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem toplantılarına katılan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’e sordu. 6’lı toplantılarda çok güzel bir ürün ortaya çıktığını ifade eden Üstün, "Bu ürünün, çıkan bu ortak metnin, heba olmasını hiç kimse istemez, Gelecek Partisi hiç istemez" dedi.

"Akamete uğrayacağını tahmin etmiyorum"

Ortak metinle ilgili parti başkanlık kuruluna kapsamlı bir sunum yaptığını ve genel başkanın da bazı notlar aldığını ifade eden Üstün, "Metin üzerinde ciddi bir çalışma yürüttük. Varsa değişiklik önerileri, liderler toplantısında sunulabilir. Biz bu metnin ilk yazarıyız, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemini ete kemiğe büründüren parti, Gelecek Partisi’dir" ifadelerini kullandı. Üstün, "Redaksiyon toplantısı henüz neden yapılamadı?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı: "Redaksiyon toplantısı her zaman yapılabilir. Metin kamuoyuna tam sunulacak noktaya geldiğinde yapılabilir. Bizim 6 partinin temsilcileri açısından son aşamaya geldi. Yapılacak işlem neredeyse kalmadı gibi."

Üstün, "Gelecek Partisi, ortak metne imza atmak istemiyor mu?" sorusu üzerine de, çalışmaya son şeklinin genel başkanlar tarafından verileceğini belirterek, şunları söyledi: "Parti liderleri, imza atılıp atılmayacağını, çalışmanın kamuoyuna ne şekilde sunulacağını kendi aralarında belirleyecektir. Süreci şu ana kadar sağlıklı yürüttük. Zaman zaman yavaşlar, zaman zaman hızlanır. Sadece bizim karar vereceğimiz konular değil. Partilerin kendi iç programları var. Böylesi önemli bir çalışmanın akamete uğrayacağını tahmin etmiyorum."

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün

Üstün: "İttifak görüntüsü" endişemiz yok

Üstün, "Gelecek Partisi, ittifak görüntüsü içerisinde yer almaktan endişe duyuyor mu?" sorusu üzerine de şunları söyledi: "Biz bu meselenin bir siyasi ittifakla alakalı olmadığını söylüyoruz. Bir siyasi ittifak arayışı başka bir şeydir, böylesi bir konuda iş birliği yapmak da başka bir durumdur. Bu aslında siyasi partiler arasında iş birliğidir. İş birliği ile siyasi ittifakları ayırmak lazım. Bu anlamda bir endişemiz yok. İttifak süreçleri olacaksa bunlar ayrı zeminde yürür."

Uzlaşılan ilkeler ortak metne işlendi

6 muhalefet partisinin, seçim sonrasında parlamenter sisteme dönüşe ilişkin yol haritası ve ilkelerin belirlenmesi amacıyla ilkini Eylül ayında başlattığı toplantılara CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp katılıyordu. "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" önerisi doğrultusunda yasama, yürütme ve yargı alanlarında kapsamlı düzenlemelere gidilmiş, bu alanlarda önemli olan ve üzerinde uzlaşılan ilkeler öngörülerek ortak metne işlenmişti.

Eray Görgülü

©Deutsche Welle Türkçe

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