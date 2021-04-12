Gözaltındaki emekli amiraller serbest bırakıldı

"Montrö bildirisi" yayınlayan 104 emekli amiral arasında bulunan 14 amiral, mahkemede verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

Savcılığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdiği şüpheliler Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal, Nadir Hakan Eraydın ve Ergun Mengi hakkında hakimlikçe yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulandı.

Adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden emekli Tümamiral Gürdeniz, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Haklı tarafta, doğru tarafta olmak bunlar önemli. Bu kadar basit bir basın açıklamasından bu aşamaya gelmek de tam anlamıyla bir iletişim kazası. Ama bu kazanın nedenini bizde aramayın. Metin çünkü çok net, iyi niyetle hazırlanmış bir metin ama bu... Yine de hukuk sistemine, adalet sistemine ve polis teşkilatına kendi adıma teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiral hakkında 4 Nisan'da "devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da dört gün uzatılmıştı. İfade vermeleri için tebligat yapılan dört emekli amiral ise dün Ankara Emniyet Müdürlüğüne gitmişti.

Emekli amiraller TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtı vermesi ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili 4 Nisan'da bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti. Tuğamiral Sarı'nın tarikat evindeki görüntülerine ilişkin de "TSK ve Deniz Kuvvetlerini Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyoruz" ifadesi kullanılan bildiri, hükümet tarafından "darbe çağrışımı" olarak değerlendirilmişti.

DW/CÖ,BÖ

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