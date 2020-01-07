 Gözaltına alınan İngiliz büyükelçi: Gösteriye değil anmaya katıldım | DÜNYA | DW | 12.01.2020

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DÜNYA

Gözaltına alınan İngiliz büyükelçi: Gösteriye değil anmaya katıldım

İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire gösteriye katıldığı gerekçesiyle birkaç saat süreyle gözaltına alındı.

İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire

İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire

İngiltere’nin İran'daki en üst düzey diplomatik temsilcisi olan Büyükelçi Rob Macaire Tahran'da kısa süre gözaltına alındı. İran Mehr haber ajansı büyükelçinin "provoke edici şüpheli eylemlere katıldığı" gerekçesiyle Tahran'daki Amir Kabir Üniversitesi önünde birkaç saat süreyle gözaltına alındığını duyurdu. İran'ın yanlışlıkla vurduğunu kabul ettiği Ukrayna yolcu uçağında ölenler için üniversite önünde bir anma yeri oluşturulmuştu. Öğrenciler pazar günü burada ölenler anısına bir gösteri düzenlenmişti. Büyükelçinin de bu gösteriye katıldığı ileri sürülüyor.

Macaire Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hiçbir gösteride yer almadığımı doğrulayabilirim" dedi. Trajedinin kurbanları için düzenlenen anmaya katıldığını belirten Macaire "Saygı göstermek istemek normaldir, kurbanlardan bazıları Britanyalıydı. Beş dakika sonra, bazıları slogan atmaya başlayınca oradan ayrıldım" dedi. Macaire ayrıca "Diplomatları gözaltına almak elbette tüm ülkelerde yasa dışıdır" diye yazdı.

İngiltere hükümeti de Macaire’nin gözaltına alınmasının "uluslararası hukukun bariz bir ihlali" olduğunu açıkladı. İran’da bir milletvekili ise İngiltere Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu. "Bir büyükelçinin ülkenin yasa ve yönetmeliklerini bilmesi ve diplomatik kriterlere uyması gerekir" diyen Alaaddin Borucerdi, İran’ın içişleriyle ilgili protesto gösterilerine katılan bir diplomatın "İran’da yerinin olmadığını" söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

AB'den itidal ve diplomasi çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise itidal çağrısı yaptı. Borell Twitter hesabından yaptığı açıklamada İngiliz büyükelçinin geçici olarak gözaltına alınmasından dolayı "son derece endişeli" olduğunu belirterek "Viyana Sözleşmesi'ne tam riayet şarttır. Avrupa Birliği yatışma ve diplomasiye alan açma çağrısı yapıyor" dedi.

İran 8 Ocak tarihinde düşen Ukrayna yolcu uçağını yanlışlıkla vurduğunu dün kabul etmişti. Açıklamada uçağın hava savunma sistemleri tarafından seyir füzesi olarak algılandığı ve kısa menzilli füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

Kiev'e gitmek üzere İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak kalkıştan kısa bir süre sonra Tahran dışındaki bir tarlaya düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı. Yolcuların büyük çoğunluğunun İran ve Kanada vatandaşı oldukları, uçakta ayrıca Ukrayna, İsveç, Almanya ve İngiltere vatandaşlarının da bulunduğu belirtiliyor.

DW,AFP,dpa / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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