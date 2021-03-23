Gözaltına alınan Gergerlioğlu yoğun bakımda

Milletvekilliği düşürüldükten sonra önce TBMM’de sonra da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi’nde adalet nöbeti tutan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle kendisine teslim olması için tanınan 10 günlük süre dolunca evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Gergerlioğlu’nun gözaltına alındığını oğlu Salih Gergerlioğlu Twitter hesabından “Babamı almaya geldiler” mesajıyla duyurdu. Salih Gergerlioğlu ikinci bir mesajında “Aynı rezalet tekrarlandı. Ayakkabılarını giymesine müsaade etmeden yaka paça çıkardılar. Zorbalığın fotoğrafı” diyerek, babasının eşyalarının fotoğrafını paylaştı.





Salih Gergerlioğlu DW Türkçe’ye gözaltı anını anlatırken “Babama yaşatılan zorbalığa ailecek tanıklık ettik. 3 kardeşiz. Annem ve hepimiz çok üzgünüz. Evimizden babamızı zorla çıkarmalarına, yaka paça götürmelerine gerek yoktu. Bu dayatmayı kabul etmiyoruz” dedi. Babasının ayakkabısını bile giymesine izin verilmediğini söyleyen Salih Gergerlioğlu, “Alelacele ben getirdim, giysin diye. Yoksa çıplak ayak kalacaktı. Böylesi bir zorbalığın ne anlamı var” diye konuştu.

“Darp gördüm, tehdit edildim”

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye götürülen ömer Faruk Gergerlioğlu, buradaki işlemleri sırasında rahatsızlanarak hasteneye kaldırıldı. Babasının hastaneye kaldırıldığını ve anjiyo olduğunu Twitter hesabından duyuran Salih Gergerlioğlu, babasının hangi hastanede olduğunun kendilerinden uzunca bir süre saklandığını anlattığı mesajında “Nasıl bir düşmanlık bu” diye çıkıştı.

Salih Gergerlioğlu daha sonra babasının hastanede olduğunu gösteren bir video ile darp raporunu paylaştı. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bu videoda, bir sedyede kendisine sağlık ekiplerince müdahalede bulunurken “Kolluktan darp gördüm. Arabanın içinde beni tehdit ediyor beni kolluk. Nerde görülmüş böyle rezalet” dediği görülüyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun darp raporunu hem HDP hem de Salih Gergerlioğlu basınla paylaştı.



“Yoğun bakımda”

Daha sonra babasının anjiyosunun yapıldığını, tansiyon yüksekliğinden ötürü yoğun bakıma alındığını yine Twitter hesabından duyuran Salih Gergerlioğlu, “Bugün yoğun bakımda kalacak” duyurusunda bulundu.





HDP'den açıklama

Gergerlioğlu'nun partisi HDP'den yapılan açıklamada ise "Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, bugün akşam saatlerinde Ankara’daki evinden polis zoruyla alınmıştır. Tutuklama sonrası sağlık kontrolü yapılmak üzere Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’ne götürülmüştür. Hastaneye nakli yapıldıktan sonra vücudundaki darp izleri sebebiyle hakkında darp raporu düzenlenen milletvekilimiz, muayene sırasında kalp ve göğüs ağrısı şikayetleri ile nefes darlığı problemi olduğunu iletmiştir" ifadeleri yer aldı. Parti yöneticilerinin Sağlık ve Adalet Bakanlığı'ndan Gergerlioğlu'nun şu anda nerede olduğuna ve sağlık durumuna ilişkin bilgi alamadıklarının belilrtildiği açıklamada, "Mİlletvekilimiz Gergerlioğlu'nun durumuna ilişkin derhal kamuoyunu bilgilendirilmelidir" denildi.

Yargıtay’ın 2 yıl 6 ay hapis cezası kararını onamasının ardından milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’na 10 gün içerisinde teslim olma çağrısı yapılmıştı. Süre dolunca Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

AYM başvrusunu reddetmişti



Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu “yetki” gerekçesiylereddetmişti.Gerekçede “Milletvekilliğin düşmesi hali, Anayasa’nın 85.maddesi kapsamında ve dolasıyla Anayasa Mahkemesi’nin inceleme, görev ve yetkisinin dışında kalmaktadır” denilmişti.



HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2016'da yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 21 Şubat 2018'de "örgüt propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gergerlioğlu'na milletvekili seçilmeden önce verilen ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Gergerlioğlu’nun kesinleşen yargı kararı meclise gelmişti. Yargıtay’ın hapis cezasını onadığı Gergerlioğlu, "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" gerekçesiyle mart ayı başında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu. Gergerlioğlu, avukat Kerem Altıparmak aracılığıyla yaptığı başvuru dilekçesinde ifade özgürlüğünün ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine dikkat çekerek söz konusu sosyal medya paylaşımında "Kürt sorunun barışçıl yollardan çözümü"nü önerdiğini kaydetmişti.

Vekilliği düşürüldükten sonra TBMM’de “adalet nöbeti” başlatan Gergerlioğlu, polis zoruyla meclisten çıkarılmıştı.

Hilal Köylü / Ankara

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