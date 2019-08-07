 Gözaltına alınan Alman vatandaşıyla ilgili açıklama | TÜRKİYE | DW | 07.08.2019

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TÜRKİYE

Gözaltına alınan Alman vatandaşıyla ilgili açıklama

Tatil için gittiği Türkiye’de gözaltına alınan Alman vatandaşı Osman B.'nin avukatı Deutsche Welle'ye konuştu.

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Tatil için gittiği Türkiye’de "terör propagandası" suçlamasıyla gözaltına alınan Alman vatandaşı Osman B.'nin avukatı Berthold Fresenius Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada,  "Türk hükümeti fikir ve basın özgürlüğünü fiili olarak kaldırma eyleminde Türkiye sınırlarını aşmakta" diye konuştu. Fresenius bu şekilde yurt dışındaki muhaliflere de, hükümeti eleştiren açıklamalarının Türkiye'ye seyahat etmeleri halinde gözaltına alınma riskini doğurabileceği mesajının verildiğini kaydetti.

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Temmuz ayı sonunda uçakla Türkiye'ye giden 36 yaşındaki Türkiye kökenli Alman vatandaşı Osman B., Antalya havaalanında gözaltına alınmıştı. Basında çıkan haberlere göre, Osman B. Facebook'taki paylaşımları nedeniyle "terör propagandası" yapmakla suçlanıyor. Osman B.'nin suçlu bulunması halinde uzun süreli hapis cezasına çarptırılması söz konusu.

Avukat Fresenius, Türkiye'nin tutumuyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mart ayı başında yaptığı açıklama arasındaki bağlantıya da dikkat çekti. Söz konusu açıklamasında Soylu "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah... Öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil" diye konuşmuştu.

DW/BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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