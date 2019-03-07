 Göbeklitepe′nin kapıları ziyaretçilere açıldı | YAŞAM | DW | 08.03.2019

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YAŞAM

Göbeklitepe'nin kapıları ziyaretçilere açıldı

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe tekrar ziyarete açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göbeklitepe insanlık tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek derecede önemli bir yer" dedi.

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Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe Ören Yeri törenle ziyarete açıldı. Dünya üzerinde bilinen en eski tapınaklardan birine ev sahipliği yapan Göbeklitepe, 2018 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne girmişti. Türkiye'de 2019, Göbeklitepe Yılı ilan edilmişti.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe'nin antropolojik araştırmalar için önemine dikkat çekti. "Göbeklitepe insanlık tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek derecede önemli bir yer" diyen Erdoğan,  insanların inançlarının peşinden giderek yerleşik hayata geçtiklerinin ipuçlarını verdiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Göbeklitepe arkeoloji ve tarih dünyasında bildiğimizi sandığımız birçok cevabı geçersiz kılmış, yerine cevap bekleyen birçok soru getirmiştir. Arkeolojide bakışların çevrildiği, düşüncelerin yöneldiği yeni ufkun ismi artık Göbeklitepe'dir" dedi.

Göbeklitepe 1963 yılında keşfedilmişti

Göbeklitepe'yi ziyaretçilerin daha rahat gezebilmesi ve tarihi yapının korunabilmesi için yapının etrafına 4 bin metre kare çelikten çatı yapılmıştı. Tarihi alan 2016 yılında ziyarete kapatılmıştı.

Anıt heykellerin yer aldığı Göbeklitepe, 1963 yılında İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bir yüzey araştırması sırasında keşfedilmişti. Şanlıurfa'nın Örencik Mahallesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki kazıları Alman arkeolog Klaus Schmidt başlatmış ve hayatını kaybettiği 1995 yılına kadar sürdürmüştü.

Milattan önce 9 bin 600 ile 8 bin 200'lü yıllardan yapıldığı düşünülen Göbeklitepe'de üzerinde hayvan figürlerinin de olduğu "T' şeklinde dikili taşlar bulunmuştu. Tarihi alanın, Yukarı Mezopotamya'da bundan 11 bin 500 yıl önce yaşayan insanların inanış ve yaşamlarına ışık tutması bekleniyor. 

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Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık gizemi

DW,dpa/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık gizemi  

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