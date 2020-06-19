Futbolda ırkçılık: "O an bir volkan gibi patlarsınız"

Çekya'da geçen Pazar günü oynanan bir lig maçında Sigma Olomouc taraftarlarının maymun sesi çıkararak ırkçı hakarette bulunduğu Fransız futbolcu Jean-David Beauguel, DW'ye konuştu.

Altı yıldır Çekya'da top koşturan Viktoria Plzen forveti Beauguel, aklına Çek liginde daha önce kendisine yapılan ırkçılığın geldiğini belirterek "İlk sezonumdu. Sparta Prag taraftarlarıydı. O zaman daha gençtim ve ne olduğunu anlayamadım. Gerçekten tam olarak ne olduğunu çok da fark edemedim. Kimse de tepki göstermedi çünkü oyuncular buna alışıktı" dedi.

O günden bu yana Çekya'da fazla bir şey değişmediğini ve siyah futbolculara yönelik ırkçılığın "normal" karşılandığını söyleyen Fransız oyuncu, geçen hafta sahada yaşadığı olayıysa şöyle anlattı:

"Maymun gibi 'Uh! Uh! Uh!' diye sesler çıkarıldığını duymaya başladım. Çok öfkelendim ve buna tepki gösterdim... Hakeme gidip yapılan bu yanlışa neden tepki vermediğini sordum. Bana, beklemek zorunda olduğumuzu söyledi. Bu, delilik."

UEFA'nın ırkçılığa karşı "üç adım protokolü", maçlarda taraftarlarca yapılan bir ırkçılık olduğu takdirde hakemlerin ilk adım olarak oyunu durdurup stadyumda anons yaptırmasını öngörüyor. Ancak Sigma Olomouc-Viktoria Plzen maçının hakemi, Beauguel'e yapılan ırkçılığa rağmen oyunu durdurup anons yaptırmamıştı.

"Volkan gibi patlarsınız"

Beauguel, DW'ye verdiği röportajda "Gerçekten çok olduğunda, çoktur... O an bir volkan gibi olursunuz. İçinizde tutarsınız ve sonra bir an gelir: Bum! Artık o kadar çoktur ki içinizde daha fazla tutamazsınız. Bir şey yapmak zorundasınızdır" dedi.

Bir daha benzer bir olay yaşanması hâlinde, tereddütsüz şekilde sahayı terk edeceğini belirten Beauguel, "Yine olacağını biliyorum... Oynamaya devam edersem ve yine olursa, sahadan çıkacağım. O an skor olarak önde ya da geride olduğumuzu umursamadan çıkarım. Buna katlanmak için burada değilim. Takım arkadaşlarım da peşimden gelirse, mutlu olurum. Gelmezlerse de kızmam çünkü onlar belli bir yaşa gelmiş kişiler. Kendi kararlarını vermek zorundalar. Ama benim kişisel hissim, bırakmak olur" diye konuştu.

Kulübe para cezası verildi

Çek liginin disiplin kurulu, geçen haftaki olayın ardından taraftarlarının "ırkçı davranışından" ötürü Sigma Olomouc kulübüne 120 bin Çek korunası (Yaklaşık 35 bin TL) para cezası verdi.

Fransız futbolcu Beauguel ve Viktoria Plzen'den özür dileyen kulüp yönetimi, ırkçı davranışta bulunan taraftarların stadyumdan çıkarıldığını ve gelecekteki maçlara alınmayacağını açıkladı.

Disiplin kurulu da Olomouc'un olayla ilgili açılan soruşturmada polisle iş birliği yaptığını ancak benzer bir olayın tekrarlanması hâlinde bu kulübün daha sert bir ceza alacağını belirti.

Kurul, Beauguel ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan takım arkadaşı Joel Kayamba'ya Çarşamba günkü kupa maçında Sparta Prag taraftarlarınca yapıldığı iddia edilen ırkçılıkla ilgili de inceleme başlattı.

DW,AP/CÖ,TY

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