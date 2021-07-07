Futbol Şampiyonası 2 bin 500 yeni vakaya neden oldu

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 kaynaklı 2 bin 500'den fazla yeni korona vakası olduğunu açıkladı.

Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan kurum, turnuva maçlarının oynandığı 11 kentte vaka sayısında artış olduğunu kaydetti. Turnuvayla ilişkili 7 farklı ülkede toplam vaka sayısı ise 2 bin 500'ü geçiyor.

Gelişmenin "beklenmedik olmadığını" söyleyen ECDC Direktörü Vicky Lefevre insan kitlelerinin bir araya geldiği dev etkinliklerin halen risklerle dolu olduğunu belirtti.

Alman hükümeti çok seyircili maçlara tepkili

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın pandemi sırasında düzenlenip düzenlenmemesi ve stadyumlara binlerce seyircinin alınıp alınmaması gerektiği Almanya'da tartışma konusu.

Almanya İçişleri Bakanı Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) tutumunu "tamamen sorumsuz" olarak nitelemişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan yarı final ve final maçlarına yaklaşık 60 bin taraftarın alınacak olmasına "endişe dolu ve şüpheli" nitelemesini yapmıştı.

Sosyal mesafe ve maske yoktu

EURO 2020'de Salı günü İspanya ile İtalya arasında oynanan ilk yarı final maçında stadyumdaki seyirci sayısı 57 bin 811 olarak kaydedildi. Coşkulu bir atmosfere sahne olan stadyumda sosyal mesafe kuralı uygulanmadığı gibi maske de takılmadı. Benzer sahnelerin bu akşam İngiltere ile Danimarka arasında oynanacak ikinci yarı final maçında da görülmesi bekleniyor.

Stadyuma girişte test yaptırma yükümlülüğü olmakla birlikte seyircilerin kendi kendilerine yaptıkları testin sonucunu online olarak girmeleri yetiyor ve sonuçlar kontrol edilmiyor.

Durum İngiltere'nin izlediği açılma stratejisi ile uyumsuzluk arz etmiyor. Daha bulaşıcı olan Delta varyantının en çok yayıldığı ülkelerden olan İngiltere 19 Temmuz tarihinde bütünüyle normale dönecek.

İngiltere Ekonomi Bakanı Kwasi Kwarteng LBC radyosuna yaptığı açıklamada "Büyük bir vaka artışı olmayacağına inanıyorum ama şu anda hiçbir şeyin güvencesini veremeyiz" dedi.

Kwarteng "Sanıyorum bu riski alabiliriz ama tek bir yerde binlerce insanın olduğu bir durumda risk olmadığını söylemeye iş gelirse... Hayatta her zaman risk vardır" diye konuştu.

Glasgow'da oynanan İsveç - Ukrayna maçı

En çok vaka İskoçya'da

ECDC'nin verdiği sayılara göre EURO 2020 kaynaklı vakalar bin 991 vaka ile en çok İskoçya'da. İskoçya maçlarını Glasgow ve Wembley Stadyumu'nda oynamıştı. Finlandiya'da ise turnuva bağlantılı vaka sayısı 436. Maçlarını St. Petersburg'da oynayan Finlandiya'nın taraftarları Rusya'dan ülkelerine virüsü taşımış oldu. Danimarka, Fransa, İsveç, Hırvatistan, Hollanda'da da turnuvayla bağlantılı vakalar görüldü. Almanya'da ise henüz EURO 2020'nin sebep olduğu korona vakası tespit edilmiş değil.

Taraftarların virüsü nerede kaptığı ise bilinmiyor. Statlarda olabileceği gibi taraftarların stat dışında buluştuğu bölgelerde ya da özel alanda da bulaşmanın gerçekleşmesi mümkün.

Planlama yapılırken Delta varyantı görünür değildi

ECDC Direktörü Lefevre on binlerce seyircili maçların planlaması yapılırken Delta varyantının o kadar görünür halde olmadığını söyledi. Lefevre "Elbette alınan karar ne ölçüde bir riski almaya hazır olunduğuyla ilgili politik bir karar" dedi.

ECDC her gün iki uzmanı aracılığıyla EURO 2020 ile bağlantılı enfeksiyonların durumunu izliyor. Turnuva başlangıcından bir hafta önce başlatılan gözlem Pazar günü final maçının oynanmasından bir hafta sonra sona erecek.

dpa / EC, BK

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