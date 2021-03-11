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Fukuşima

Fukuşima I nükleer santrali kazası, 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında meydana gelen kazadır. Kaza uzmanlarca Çernobil felaketinden sonra en büyük ikinci nükleer kaza olarak tanımlanmaktadır.

DW Türkçe'nin Fukuşima ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Fukuşima, felaketin 10. yılında robotlara emanet 11.03.2021

Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki felaketin üzerinden 10 yıl geçti. Bugün hiçbir insan, patlayan reaktörlerin çekirdeklerine yaklaşamıyor. Nükleer tesisi inceleme ve temizleme görevi ise robotlarda.
Namie Sousei Elementary School students take part in a moment of silence at 2:46 p.m. (0546 GMT), the time when the magnitude 9.0 earthquake struck off Japan's coast in 2011, to mark the 10th anniversary of the earthquake and tsunami that killed thousands and triggered the worst nuclear accident since Chernobyl, in Namie, Fukushima prefecture, Japan, March 11, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Fukuşima kurbanları felaketin 10. yılında anıldı 11.03.2021

Fukuşima kentinde 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunaminin kurbanları, felaketin onuncu yılında Japonya'da anılıyor. Felaketin yıldönümünde tüm ülkede saygı duruşu ve nükleer karşıtı protestolar yapıldı.
An aerial view shows Kansai Electric Power Co's Ohi nuclear power plant's No. 4 reactor (front) in Ohi, Fukui prefecture, in this file photo taken by Kyodo July 19, 2012. Japan is set to be nuclear power-free, for just the third time in more than four decades, and with no firm date for re-starting an energy source that has provided about 30 percent of electricity to the world’s third-largest economy. Kansai Electric Power Co's Ohi No.4 reactor is scheduled to be disconnected from the power grid late on September 15, 2013, and then shut for planned maintenance. It is the only one of Japan's 50 reactors in operation after the nuclear industry came to a virtual halt following the March 2011 Fukushima disaster. REUTERS/Kyodo (JAPAN - Tags: ENERGY BUSINESS) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. MANDATORY CREDIT. NO

Japonya'da iki nükleer reaktör yeniden devreye giriyor 27.11.2017

Japon hükümeti nükleer politikalarını devam ettirme konusunda kararlı görünüyor. Fukui Valisi protestolara rağmen, bu bölgedeki iki nükleer reaktörün yeniden devreye girmesine yeşil ışık yaktı.
10/10/2017 ; Plaintiffs suing the state and Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., the operator of the crippled Fukushima nuclear plant, over the 2011 nuclear crisis, hold up signs in front of the Fukushima District Court in Fukushima on Oct. 10, 2017. The court ordered the state and Tepco to pay damages over the 2011 nuclear disaster triggered by the deadly earthquake and tsunami. (Kyodo) ==Kyodo Foto: MAXPPP |

Fukuşima'da hükümete tazminat cezası 10.10.2017

Fukuşima nükleer faciasıyla ilgili en büyük davada karar açıklandı. Bölge mahkemesi, Japon hükümeti ve TEPCO’yu 4 milyon 440 bin dolarlık tazminat ödemeye mahkum etti.
1.3.2017*** A Tokyo Electric Power Co.'s (TEPCO) employee walks past storage tanks for contaminated water at the company's Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma, Fukushima, Japan, February 23, 2017. REUTERS/Tomohiro Ohsumi/Pool

Japonya nükleer enerjiye dönüyor 13.06.2017

Japonya'nın güneybatısında iki reaktör daha mahkeme kararıyla elektrik üretmeye başladı. Bölge halkı karara karşı çıkıyor.
People pause for a moment of silence in memory of the victims of the March 11, 2011 earthquake and tsunami in Tokyo's Ginza shopping district Saturday, March 11, 2017. Japan marked on Saturday the sixth anniversary of the disaster in which more than 18,000 people died or went missing in cities and towns in the northeast. (Junko Ozaki/Kyodo News via AP)

Fukuşima’dan altı yıl sonra 11.03.2017

Japonya’daki deprem ve nükleer felaketin üzerinden altı yıl geçti. Japon hükümeti şu ana dek yeniden inşa çalışmalarına 220 milyar dolar harcadı.

13.02.2016++++++A Reuters reporter measures a radiation level of 9.76 microsieverts per hour in front of Kumamachi Elementary School inside the exclusion zone in Okuma, near Tokyo Electric Power Co's (TEPCO) tsunami-crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant, Fukushima Prefecture, Japan, February 13, 2016. Survivors exposed themselves to high levels of radiation five years ago while searching for family members swept away by the tsunami that triggered meltdowns at Japan’s Fukushima nuclear plant. The disaster in March 2011 killed nearly 16,000 people along Japan's northeastern coast and left more than 2,500 missing. Family members continue to look for the bodies of their missing loved ones, when access to the area is permitted, as they still try to bring closure to their loss. REUTERS/Toru Hanai (c) Reuters/Toru Hanai

Greenpeace Iitate’nin yerleşime açılma planlarına tepkili 21.02.2017

Japon hükümeti Fukuşima’da 6 yıl önce gerçekleşen nükleer santral faciasından sonra boşaltılan bir köyü yerleşime açmak istiyor. Çevreciler bölgenin henüz güvenli olmadığını savunarak plana karşı çıkıyor.

Depremde korkulan olmadı 22.11.2016

Japonya’nın kuzeydoğu kıyılarını vuran 7.4 büyüklüğündeki deprem korkulan hasara yol açmadı. 2011’de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve sarsıntıların yol açtığı tsunamiyle radyoaktif sızıntının meydana geldiği Fukuşima da bölgede bulunuyor. Uzmanlar bölgede artçı deprem uyarısında bulunuyor.
ARCHIV: Dampf steigt bei Antwerpen (Belgien) aus den Kühltürmen des Atomkraftwerks Doel des Stromversorgers Electrabel, aufgenommen am 26.02.2016. +++(c) picture-alliance/dpa/O. Berg

'Nükleer Türkiye' önündeki soru işaretleri 26.04.2016

Çernobil ve Fukuşima’daki nükleer faciaların ardından dünyada atom enerjisiyle ilgili soru işaretleri arttı. Türkiye'nin nükleer santraller kurma planına uzmanlar kuşkuyla yaklaşıyor.

DW ile Haber 11.03.2016 - 14:00 11.03.2016

Rusya Suriye Kürtlerini barış masasında görmekte ısrarcı - İdomeni'de çocuklar hayati tehlike altında - Fukuşima felaketinin 5'nci yıldönümü... Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.
Tsutoshi Yoshida and his wife Seiko pray for their daughter who was killed by the 2011 tsunami, in Namie, Fukushima, northern Japan Friday, March 11, 2016. Japan on Friday marked the fifth anniversary of the 2011 tsunami that killed more than 18,000 people and left a devastated coastline along the country's northeast that has still not been fully rebuild. (picture alliance/AP Photo/H. Asakawa) JAPAN OUT, MANDATORY CREDIT

Fukuşima kurbanları anıldı 11.03.2016

Japonya’da bundan 5 yıl önce meydana gelen şiddetli deprem ve tsunami sonucu hayatını kaybeden yaklaşık 19 bin kişi ülke genelinde anıldı.
epa03923530 YEARENDER 2013 FEATURE PACKAGE (01/27) Wearing white protective masks and suits, Yuzo Mihara (L) and his wife Yuko pose for photographs on a deserted street in the town of Namie, Fukushima prefecture, Japan, 22 February 2013, in the Fukushima nuclear disaster exclusion zone. Following the 11 March 2011 earthquake, tsunami and nuclear disaster, tens of thousands of people lost their homes and are still living in temporary homes. Like over 100,000 people that are now 'nuclear refugees', the 21,000 residents of Namie had to abandon their homes after the town was evacuated following the nuclear alert. Even if most of former Namie residents still hope to go back to their homes in the future, they are only allowed to return home for a few hours to minimize radiation exposure, and clean their houses. EPA/FRANCK ROBICHON PLEASE SEE ADVISORY NOTICE epa03611828 FOR FULL FEATURE TEXT *** Local Caption *** 50739170

'Nükleer enerjiden vazgeçmek zorunluluk' 11.03.2016

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem ve sarsıntıların yol açtığı tsunami, Fukuşima'da radyoaktif sızıntıya yol açmıştı. Kazadan beş yıl sonra Japonya hala yaralarını sarmaya çalışıyor.
picture-alliance/dpa/K.Kamoshida epa05168016 (FILE) A file picture dated 09 April 2011 shows a woman praying and laying flowers on land where her house was located before the tsunami swept it away, in Minamisoma, Fukushima Prefecture, Japan. The fifth anniversary of the Great East Japan Earthquake will be marked on 11 March 2016. The 9.0-magnitude earthquake that struck 11 March 2011 and triggered a tsunami claimed the lives of an estimated 15,000 people, and led to a nuclear accident on a level that had not been seen since Chernobyl in 1986. Japan had not seen such death and destruction since the two atomic bombings of World War II. EPA/KOICHI KAMOSHIDA +++(c) dpa - Bildfunk+++

'Fukuşima'nın beş yıl ardından...' 10.03.2016

Bugünkü Alman basınından seçtiğimiz yorumlar, Fukuşima faciasının beşinci yıldönümünde Almanya’nın çıkarttığı dersler ve sığınmacı krizi ile ilgili.
16.02.2016 *** Migrants walk towards a makeshift camp close to the Austrian border town of Spielfeld in the village of Sentilj, Slovenia, February 16, 2016. REUTERS/Leonhard Foeger © Reuters/L. Foeger

'Sığınmacı sorunu sadece Avrupa’da çözülemez' 09.03.2016

Sığınmacı krizi ile Avrupa’nın mülteci politikaları bugün yine Alman basınından seçtiğimiz yorumların odak noktasında. Bir yorum da Fukuşima’daki nükleer facianın 5'inci yıldönümü ile ilgili.
18.05.2015 **** Bildunterschrift:Picture taken of the construction site of the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) on May 18, 2015 in Saint-Paul-les-Durance, southern France. The ITER nuclear fusion project, based at the French Atomic Energy Commission (CEA) research center of Cadarache in Saint-Paul-lès-Durance, was set up by the EU, (which has a 45 percent share), China, India, South Korea, Japan, Russia and the US to research a clean and limitless alternative to dwindling fossil fuel reserves. AFP PHOTO / BORIS HORVAT (Photo credit should read BORIS HORVAT/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/B. Horvat

Fransa’da nükleer komşuları ürkütüyor 04.03.2016

Fransa'daki nükleer tesislerin güvenliği üç komşu ülkeyi endişelendiriyor. Almanya, Lüksemburg ve İsviçre, iki tesisin Avrupa güvenlik standartlarına uymadığı kanısında.
20.11.2015 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am 20.11.2015 auf dem CSU-Parteitag in München (Bayern). Copyright: picture-alliance/dpa/P. Kneffel

'Kohl'ün kızı' nasıl 'anne' oldu? 22.11.2015

Angela Merkel’in ne yapacağı ilk bakışta pek belli olmuyor. Uzun bir suskunluktan sonra kararını veriyor. Merkel, kararlarını hayata geçirme yeteneğini de kriz zamanlarında gösteriyor. Tam 10 yıldır.
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