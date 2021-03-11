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Fukuşima I nükleer santrali kazası, 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında meydana gelen kazadır. Kaza uzmanlarca Çernobil felaketinden sonra en büyük ikinci nükleer kaza olarak tanımlanmaktadır.
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Japonya’nın kuzeydoğu kıyılarını vuran 7.4 büyüklüğündeki deprem korkulan hasara yol açmadı. 2011’de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve sarsıntıların yol açtığı tsunamiyle radyoaktif sızıntının meydana geldiği Fukuşima da bölgede bulunuyor. Uzmanlar bölgede artçı deprem uyarısında bulunuyor.