Fukuşima I nükleer santrali kazası, 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında meydana gelen kazadır. Kaza uzmanlarca Çernobil felaketinden sonra en büyük ikinci nükleer kaza olarak tanımlanmaktadır.

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