Oktay: Yardımların her kuruşu afetzedeler için kullanılıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) basın toplantısı düzenledi. Oktay "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırıldı. Toplanan yardımın her kuruşu afetzedeler için kullanılıyor" dedi.

Afet yönetimi ve koordinasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Oktay depremden etkilenen illere AFAD tarafından 22 milyar 328 milyon 330 bin 574 lira olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplam 30 milyar 795 milyon 500 bin lira ödenek gönderildiğini belirttti.

"354 noktada çadırkent alanı oluşturuldu"

Oktay "Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 354 noktada çadırkent alanı oluşturulmuştur. 437 bin 613 çadır ve 240 noktada 21 bin 714 konteynerin kurulumu gerçekleştirilmiştir. Her bir konteyner ve çadır ikametgah olarak belirlenmiş ve numaralandırılmıştır. 330 geçici barınma merkezinde bulunan vatandaşlarımız yerleşim yeri adresini buralara taşıyabilecektir. Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında; çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde toplam 2 milyon 197 bin 300 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır" dedi.

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Hane Başı Destek Ödemeleri

"Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında 15 binin üzerinde konut kaydedilerek şu ana kadar toplam 6 bin 946 kişinin yerleştirildiğini paylaşan Oktay "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi; 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır. Ayrıca 261 bin 757 ailemize de 15 bin lira tutarındaki taşınma yardımı yapılmıştır. Ödeme işlemleri devam etmektedir" diye konuştu. Oktay depremden etkilenen illerde toplam 349 seyyar mutfağın hizmet verdiğini ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla günde 2,5 milyon kişiye 3 öğün sıcak yemek sağlandığını belirtti.

Oktay'ın açıklamalarına göre bölgede bulunan 4 mobil sosyal hizmet merkezi vasıtasıyla toplam 1 milyon 530 bin 405 kişiye psikososyal destek verildi. Geçici barınma merkezlerinde eğitimin TRT EBA ile devam edebilmesi için 13 bin 60 adet televizyon kuruldu.

Oktay, deprem bölgesinde bulunan 34 organize sanayi bölgesinde (OSB) 332 orta ve ağır hasarlı tesis bulunduğu bilgisini aktardı. "Bölgede bulunan OSB'lerimizin tekrar tam kapasite faal duruma gelmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız eliyle bir dizi eylem planını devreye alıyoruz. Yıkılan veya hasarlı durumdaki sanayi sitelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile beraber AFAD'ın da desteği ile süratle yeniden inşa ediyoruz" diyen Oktay "OSB ve sanayi sitelerinin hasar gören altyapıları onarılarak bu sanayi bölgelerinin borçları bir yıl süreyle erteleniyor. Sanayi sitelerinde üst yapılara sağladığımız destek oranını da yüzde yüze çıkarıyoruz. Şu anda; Kahramanmaraş'ta 1450 iş yeri, Malatya'da 3 bin 595, Osmaniye'de 155, Adıyaman'da 585, Gaziantep'te 300 ve Hatay'da 2 bin 740 olmak üzere toplam 8 bin 825 iş yeri planlanmaktadır" dedi.

OHAL süresince işten çıkarma yasağı

Fuat Oktay, "İŞKUR Toplum Yararına Program" kapsamında 1,5 milyar lira tahsis edilerek 20 binin üzerinde istihdam sağlandığını belirterek, "Deprem bölgesinde milletimizin işini aşını korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz. Bölgedeki işçilerimizin çalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği sağlıyoruz" dedi.

Bölgede tarım ve hayvancılığın sekteye uğramamasına azami önem verdiklerini söyleyen Oktay "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından depremzede yetiştiricilerimiz için 1 milyar 364 milyon lira yem desteği başta olmak üzere toplam 1 milyar 438 milyon lira destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinasyonunda deprem afetinden etkilenen bölgelerde yetiştiricilerimiz için şimdiye kadar 16 bin ton hayvan yemi ve 7 bini aşkın hayvan çadırı temin edilmiştir. Yine, deprem bölgesindeki çiftçilerimizin de Hazine faiz destekli kredileri 1 yıl süreyle vade farkı almaksızın ertelenmiştir. Deprem bölgesindeki çiftçilerimizin mazot ve gübre destekleri önceki uygulamalardan farklı olarak ayni yerine nakdi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda toplam 3,4 milyar liralık destek geçtiğimiz haftalarda çiftçilerimizin hesabına yatırılmıştır" açıklamasında bulundu.

Enkazın yüzde 20'si kaldırıldı

Oktay, hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarındaki son durum hakkında, "Hasar tespitler çerçevesinde 1 milyon 805 bin 842 bina incelenmiştir. Bu, 5 milyon 242 bin 140 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Konut olarak baktığınızda 653 bin konut acil, ağır, yıkık veya orta hasarlı olarak tespit edilmiştir. Enkazların ise yüzde 20'sini kaldırmış durumdayız. Bir yandan enkazları kaldırırken, bir yandan da daha güzeliyle, daha sağlamıyla yeni yaşam alanları yapmanın gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.

DHA / EC, JD