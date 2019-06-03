 Frontex: AB sınırlarında göç durumu düzeliyor | AVRUPA | DW | 10.06.2019

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AVRUPA

Frontex: AB sınırlarında göç durumu düzeliyor

Frontex Müdürü Fabrice Leggeri, yıl başından beri AB’ye 30 bin düzensiz göçmenin giriş yaptığını söyledi. Leggeri, düzensiz göçmenlerin çoğunlukla Türkiye üzerinden Yunanistan’a giriş yaptığını belirtti.

Frontex Chef Fabrice Leggeri in Berlin (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı (Frontex) Direktörü Fabrice Leggeri, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarında durumun düzeldiğini söyledi. Alman Die Welt gazetesine mülakat veren Leggeri, bu yılın başından beri AB genelinde sınırlardan düzensiz giriş yapanların sayısının 30 bin olarak kaydedildiğini belirtti. AB'ye düzensiz göçün daha çok Avrupa'nın güneydoğusunda, Yunanistan'da gözlemlendiğine dikkat çekti. Leggeri, "İnsanlar bu ülkeye ya Türkiye'den kara sınırı üzerinden ya da deniz yoluyla geliyor” dedi. Leggeri, "Ege Denizi'nin yine bir güzergâh olduğunu” da sözlerine ekledi.

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Afganistan'dan gelenlerin en kalabalık düzensiz göçmen grubunu oluşturduğuna işaret eden Leggeri, "Giriş yapanların yaklaşık yarısı birkaç yıl İran veya Türkiye'de yaşıyor. Orada çalışıyor, örneğin orada artık kalma hakları olmayınca da tekrar göç ediyorlar” şeklinde konuştu. Frontex müdürü, "Hayatın daha değerli hâle getirilmesi için” göçmenlerin geldiği ülkelerle işbirliğinin artırılması yönünde AB'ye çağrıda bulundu. Leggeri, siyasetin sınır koruma odaklanmaması gerektiğini vurguladı.

AB'nin sınırları koruması için yaklaşık 5 bin memur görevlendirdiğini belirten Leggeri, "AB devletlerinin kağıt üzerinde toplam 115 bin sınır koruma memuru görevlendirdiğini tespit ettik. Ama bu doğru değil” dedi. Leggeri, neden bu kadar az görevli olduğunu belirleyebilmek için AB ülkeleri ile görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

 

KNA,epd/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe 

 

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