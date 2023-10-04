Freedom House İnternet Raporu: Türkiye özgür değil

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli insan hakları kuruluşu Freedom House tarafından yayınlanan, "2023 İnternette Özgürlük" raporuna göre Türkiye'de internet özgürlüğü son on yılda "giderek azaldı".

Geçen yıl Ekim ayında yürürlüğe giren Dezenformasyon Yasası'na değinilen raporda, bu yasanın muhalif siyasetçiler ile gazetecilerin susturulması için kullanıldığı, sansürün yaygın olduğu ve çok sayıda makale ile sosyal medya paylaşımının engellendiği vurgulandı.

Raporda, internet kullanımı "Erişim Önündeki Engeller", "İçerik Sınırlamaları" ve "Kullanıcı Hakları İhlalleri" başlıkları altında incelendi. Türkiye, "Erişim Önündeki Engeller" başlığında 25 üzerinden 12 puan, "İçerik Sınırlamaları" başlığında 35 üzerinden 10 puan ve "Kullanıcı Hakları İhlalleri"nde 40 üzerinden 8 puan alarak, 100 üzerinden 30 puanla "özgür değil" kategorisinde yer aldı.

Değerlendirmede, toplamda 70-100 arası puan "özgür", 40-69 arası "kısmen özgür", 0-39 arası "özgür değil" olarak nitelendiriliyor.

Rapora göre, Türkiye'de internetin kalitesi ve hızı genel olarak güvenilir ancak altyapı arızaları pek çok yerde erişime engel. 2023 başı itibarıyla, Türkiye'de halkın yüzde 83,4'ünün internet kullandığı ifade edilen raporda, internet erişimi olan hanelerin yüzde 94,1'e çıktığı belirtiliyor. Ayrıca ülkede "devam eden ekonomik kriz ve artan enflasyonun" ise internet hizmetlerinin maliyetini, birçok kişi için karşılanamaz seviyeye çıkardığı vurgulanıyor. Kırsal bölgelerde internete erişimin kentlere göre daha zayıf olduğu belirtilirken, cinsiyetler arasında internete erişim açısından fark olduğu, erkeklerin erişiminin, az bir farkla da olsa kadınlara göre daha fazla olduğu raporda yer alıyor.

Freedom House'un raporuna göre Türkiye'de kadınların internete erişim olanağı erkeklere göre, küçük bir farkla da olsa daha az Fotoğraf: picture-alliance/dpa/T. Bozoglu

Erişim kısıtlamaları

Freedom House Raporu'nda Türkiye'de yetkililerin internete erişimi nadiren de olsa kısıtlayabildiği, bunun örneklerinden birinin geçen yıl Kasım ayında, İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırının ardından, diğerinin de 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri'nde görüldüğü aktarıldı.

Türkiye'de telekomünikasyon alanını düzenlemek ve denetlemekle sorumlu kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) çalışmalarına da değinilen raporda, bu kurumun özel bir bütçeye sahip olduğu, üyelerinin hükümet tarafından atandığı ve karar alma sürecinin şeffaf olmadığı ifade edildi.

Başta haberler olmak üzere pek çok içeriğe engel getirildiği aktarılan raporda, Aralık 2022 itibarıyla 712 binden fazla alan adı ile 150 bin URL'nin engellendiği bilgisi yer aldı. 6 Şubat Depremleri'nden sonra, Twitter'in yaklaşık sekiz saat süreyle kapatılmasının acil kurtarma çalışmalarını engellediği ve yine Şubat ayında Ekşi Sözlük'e yasak getirilmesi de raporda konu edildi.

Deutsche Welle ve VOA'ya getirilen yasaklar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), 2022 yılının Şubat ayında uluslararası haber sitelerine ulusal yayın lisansı almaları için 72 saat süre tanıması ve Deutsche Welle (DW) ile Voice of America'nın (VOA) bunu reddetmesi üzerine söz konusu haber sitelerinin erişimine engel konmasına da yine raporda yer verildi. Haber sitelerinin yanı sıra Uber, PayPal ve Booking.com gibi ticari siteler ile bir scooter kiralama uygulaması olan Martı'ya da erişim engeli getirildiği, Martı'ya yönelik engel kararının İstanbul Taksiciler Odası'nın şikayeti üzerine alındığı aktarıldı.

DW / ET,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?