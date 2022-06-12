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Fotoğraf: Bob Edme/AP Photo/picture alliance
Politika

Fransa sandık başında

1 saat önce

Yaklaşık 48 milyon 700 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Fransa’da yerel saat ile 8:00’de oy kullanma işlemi başladı.

https://www.dw.com/tr/fransada-halk-sand%C4%B1k-ba%C5%9F%C4%B1nda/a-62104285

Yaklaşık 48 milyon 700 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Fransa’da sabah yerel saat ile 8:00’de oy kullanma işlemi başladı. Ülkede Nisan ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa süre sonra düzenlenen bu seçimlerde 577 koltuğa sahip Fransa Parlamentosu’na seçilecek milletvekilleri belirleniyor. İki turlu düzenlenecek seçimde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un  en önemli rakibi yeni kurulan sol ittifak Nupes olacağa benziyor.

Siyasi yelpazenin merkezinde konumlanan Macron’un hedefi bu seçimler sonucunda Fransa Parlamentosu'nda da çoğunluğu sağlamak. Aksi takdirde partili Cumhurbaşkanı, başka bir siyasi parti veya ittifaktan bir başbakan ile ülkeyi yönetmek üzere işbirliği yapmak zorunda kalabilir. Cumhurbaşkanı ile başbakanın ayrı partilerden olduğu durumda da başbakan devlet içinde daha güçlü bir konuma sahip oluyor.

Fransa'da 1997 yılında da benzer bir durumun yaşandığı hatırlatılıyor. O dönemde parlamento seçimlerini sürpriz şekilde solcular kazanmış, partili cumhurbaşkanı başka partiden bir başbakan ile birlikte çalışmak durumunda kalmıştı. Dönemin muhafazakar cumhurbaşkanı Jacques Chirac, Lionel Jospin liderliğindeki sosyalist hükümet ile karşı karşıya kalmıştı.

Yeni sol ittifak Nupes sürpriz yapabilir

Nisan ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde asıl rekabet Cumhurbaşkanı Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen arasında geçmiş, ikinci tura bu ikisi kalmıştı.

Bugün başlayan ve ikinci turu da 19 Haziran’da düzenlenecek olan parlamento seçimlerinde ise Macron'un rakibi solcu, sosyalist, yeşiller ve komünistlerden oluşan yeni ittifak Nupes Yeni Ekolojik ve Toplumsal Halk Birliği. İttifakın lideri, Nisan ayında yapılan cumhurbakanlığı seçimlerinde yüzde 22 gibi yüksek oy oranıyla üçüncü olan Jean-Luc-Mélenchon. Mélenchon, gösterdiği başarı ile solcu grupları arkasında toplamayı başarmıştı. Parlamento seçimleri öncesinde yapılan kamuoyu yoklamalarında Nupes'in sempati değerlerinin arttığı dikkat çekiyor.

Seçimlere katılımın düşük olması bekleniyor

Ipsos kamuoyu araştırma enstitüsü Direktörü Brice Teinturier, seçmenin yüzde 45-49'unun oy kullanacağını beyan ettiğini söylüyor ve Fransızlar için asıl önemli seçimlerin cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu belirtiyor. Seçmenin parlamento seçimlerinde kartları yeniden karmaya çok da sıcak bakmadığına işaret eden Teinturier, buna rağmen Macron'un sırtını dayayıp rahat da olamayacağına dikkat çekiyor, zira halkın hükümete güveninin çok düşük olduğunu kaydediyor.

İki turlu yapılan seçimlerde bir adayın ikinci tura kalabilmesi için kayıtlı seçmenlerin en az yüzde 12,5'nin oyunu almış olması gerekiyor. İkinci turda da oyların çoğunu alan aday vekil seçilmiş oluyor.

Dpa/ETO/SSB

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