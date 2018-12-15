 Fransa bütçe açığı sınırını aşacak | EKONOMİ | DW | 17.12.2018

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EKONOMİ

Fransa bütçe açığı sınırını aşacak

Fransa'nın bütçe açığı 2019'da yüzde 3'ün üzerine çıkacak. Cumhurbaşkanı Macron'un sarı yeleklilere verdiği tavizlerin ek borçlanmanın artmasına yol açacağı belirtiliyor.

Vorder- und Rückseite einer französischen Euromünze (picture-alliance/K. Ohlenschläger)

Fransa'nın 2019 yılı bütçe açığının Maastricht antlaşmasıyla belirlenen istikrar kriterlerini ihlal edeceği ve borçlanma üst sınırını aşacağı açıklandı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe Les Echos gazetesine verdiği mülakatta ek borçlanma ihtiyacının muhtemelen Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3,2'sini bulacağını söyledi. İstikrar paktına göre Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bütçe açığının GSYH'nın yüzde 3'ünü aşmaması gerekiyor.

Sarı yeleklilerin yoğun protestolarına hedef olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşıtlarına verdiği tavizin bütçe gelirlerinde 2 milyar Euro'luk açık vermesine yol açacağına dikkat çekiliyor.

2018 yılında bütçe açığını GSYH'nin yüzde 2,6'sında tutmayı başaran Fransa bütçesinin önümüzdeki yıl yüzde 2,8 oranında açık vereceği tahmin edilmekteydi.

Fransa Ulusal Parlamentosu Başkanı Richard Ferrand 2019 yılında ek borçlanma ihtiyacının yüzde 3,4'ü bulabileceğini ve Cumhurbaşkanı Macron'un göstericileri verdiği tavizlerin bütçe gelirlerinin 10 milyar euro azalmasına yol açabileceğini söyledi.

Sarı Yeleklilerin protestoları Kasım ortasından bu yana sürüyor

Sarı Yeleklilerin protestoları Kasım ortasından bu yana sürüyor

Fransa mali denge hedefinden uzaklaşıyor

Emmanuel Macro fazla mesaiye ödenen ek ücretin vergiden muaf tutulacağını, yıllık ikramiyelerden kesinti yapılmayacağını, asgari ücretin 100 euro arttırılacağını ve düşük emekli maaşlarından sosyal yardım primi alınmayacağını duyurmuştu.

Fransa 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez 2017 yılında Maastricht borçlanma kriterlerini yerine getirebilmişti. Macron göreve başlarken AB ülkelerinin inandırıcılığını yeniden kazanmak iddiasında olduklarını duyurmuştu. Fransa'nın borç stokunun GSYH'sının yüzde 97'sine yükselmiş olması cumhurbaşkanının sözünü tutmasının kolay olmayacağını gösteriyor.

Parlamento Başkanı Ferrand yüksek bütçe açığının yapısal değil, ekonomik konjonktür ile ilgili bir problem olduğunu söyledi. AB Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu Fransız üyesi Pierre Moscovici geçici olduğu gerekçesiyle Fransa'nın borçlanma sınırının üzerine çıkmasına müsamaha edilebileceğini açıklamıştı. AB Komisyonu Fransa, Belçika, Portekiz, Slovenya ve İspanya'dan bütçe planlarını istikrar ve büyüme paktıyla uyumlaştırmalarını talep etmişti.

DW, rtr/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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