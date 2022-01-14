Frankfurt'ta protesto: "Madenci tekmeleyen ataşe istemiyoruz"

Manisa Soma'da 2014 yılında 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından kentte düzenlenen gösteride polisin yere yatırdığı bir göstericiyi tekmeleyen dönemin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in Almanya'nın Frankfurt kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu'na Ticaret Ataşesi olarak atanması Frankfurt Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Cuma günü düzenlenen gösteriye aralarında Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), CHP Hessen Birliği, Türkiye Sosyaldemokratları Derneği Frankfurt ve Frankfurt Türk Halkevi'nin olduğu 30 civarında sivil toplum kuruluşundan temsilciler ile sendika üyeleri ve siyasetçiler katıldı.

Protestoda Hessen Eyaleti milletvekilleri Taylan Burcu (Yeşiller), Turgut Yüksel (SPD) ile Saadet Sönmez (Sol Parti) de yer aldı. Alman Sendikalar Birliği (DGB) Frankfurt Başkanı Philipp Jacks burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, Yerkel'in atamasını durdurmasını istedi.

Protestoya çok sayıda kişi katıldı

"Yerkel'i şehrimizde 'İstenmeyen kişi' ilan ediyoruz"

Protestocular adına bir konuşma yapan Frankfurt Halkevi Başkanı Zeliha Dikmen, Frankfurt'un Almanya'nın ticaret merkezi olarak kabul edildiğini belirterek, "Böyle bir insanlık düşmanının şehrimizde ticari ataşe olarak görevlendirilmesinin, Almanya ve Türkiye arasında ticaret ilişkilerine katkı sağlayamayacağı açık bir gerçektir. Böyle geçmişi olan bir kimsenin diplomat sıfatı almasını ve bu tür önemli bir göreve atanmasını kabul etmiyoruz. Yusuf Yerkel'i şehrimizde 'İstenmeyen kişi' ilan ediyoruz. Bu insanlık düşmanını ne şehrimiz Frankfurt, ne de eyaletimiz Hessen'de görmek istiyoruz. Bir emekçi düşmanını istemiyoruz" dedi.

Türkçe ve Almanca okunan basın bildirisinde ise Yusuf Yerkel'in "işçi ve emekçi düşmanı" olduğu belirtilerek, “İnsan onuruna saygı duymayan bir kişinin kentimizde diplomat olarak dolaşmasını istemiyoruz. Yerkel'i kentimizde ve ülkemizde istemiyoruz” denildi.

Yusuf Yerkel madenciyi tekmelerken

Ne olmuştu?

Soma'da 301madencinin hayatını kaybettiği facia sonrasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bölgeye bir ziyarette bulunmuştu.

Ziyaret sırasında Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in çevredeki göstericilerden birini yerde yatarken tekmelerken çekilen fotoğrafları gerek Türkiye gerekse de dünya medyasında geniş yer tutmuştu.

Video izle 04:51 Somalı aileler adalet bekliyor

Anadolu Ajansı, Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in 21 Mayıs 2014 itibarıyla Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevinden alındığını duyurmuştu.

Tuncay Yıldırım

© Deutsche Welle Türkçe