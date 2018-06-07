 Franco′nun mezarı için ailesine iki hafta süre | AVRUPA | DW | 12.02.2019

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AVRUPA

Franco'nun mezarı için ailesine iki hafta süre

İspanya'da hükümet, eski diktatör Franco'nun mezarını başka bir yere taşımaya hazırlanıyor. Başbakan Sanchez'in, mezarın nereye taşınacağına karar vermesi için ailesine iki hafta süre tanıdığı belirtildi.

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Valle de los Caídos

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, eski diktatör Francisco Franco'nun mezarının başka bir yere taşınması için Franco'nun ailesine iki hafta süre verdiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan bir hükümet yetkilisi, İspanyol kabinesinin Cuma günü Franco'nun naaşının bulunduğu anıt mezardan çıkartılması için son adımı atmaya hazırlandığını söyledi. Diktatörün ailesine naaşın taşınacağı yeri belirlemesi için iki hafta süre tanınacağını belirten yetkili, aksi takdirde kemiklerin gömüleceği yere hükümetin karar vereceğini söyledi.

Kemiklerin yakılmasını isteyen Franco'nun ailesinin karara Yüksek Mahkeme'de itiraz etme hakkı bulunuyor.

Spanien | Valle de los Caidos - Tal der Gefallenen

Franco'nun mezarının bulunduğu Valle de los Caidos'taki anıt aşırı sağcılar tarafından sık sık ziyaret ediliyor

20 bin siyasi tutukluya yaptırılan anıt

Başkent Madrid yakınlarındaki Almudena Katedrali'nde bulunan kemiklerin taşınması geçen yıl haziran ayında iktidara gelen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) liderinin öncelikli gündem maddelerinden biriydi.

Valle de los Caidos adlı anıt, 1939'dan 1975'teki ölümüne dek iktidarda olan Franco tarafından İspanya İç Savaşı'nda ölen milliyetçileri onurlandırmak için yaklaşık 20 bin siyasi tutukluya yaptırılmıştı. Anıtın inşası sırasında ağır çalışma koşullarına dayanamayan çok sayıda tutuklu hayatını kaybetmişti.

Anıt, "Franco'ya saygısını göstermek isteyen" aşırı sağcılar tarafından sık sık ziyaret ediliyor. 

AFP,dpa/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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