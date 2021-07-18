 Fotoğraflarla Almanya′daki sel felaketi | Almanya | DW | 19.07.2021

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Almanya

Fotoğraflarla Almanya'daki sel felaketi

Almanya'da yakın tarihin en büyük sel felaketi yaşandı. Selin ardından birçok yer tanınmaz hale geldi. Fotoğraflar sel felaketinin boyutunu gösteriyor.

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Küçük bir nehir olan Ahr, selin harabeye çevirdiği afet bölgesi Ahrweiler'den geçiyor. Su taşkınlarından sonra Schuld köyü enkaza döndü. Hasarın büyük olduğu köyü Başbakan Angela Merkel ziyaret etti.

Deutschland Unwetter Schuld - nachher

Uydudan çekilen bu fotoğrafta sel taşkını öncesi Ahr Nehri'ni bulmak zordu. Sel taşkını öncesi nehir üstteki yeşil bölgeden başlayarak köprünün altından akıyor.

Deutschland Unwetter Schuld - vorher

Köln yakınlarındaki Erftstadt'a bağlı Blessem semtinde şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Yakınındaki Erft Nehri'nin sularının çakıl yatağına akmasıyla büyük oranda toprak da sürüklendi. Blessem bölgesinde birçok ev de akıntıya kapıldı.

Deutschland Unwetter Erftstadt - nachher

Uydu görüntüleri tramvay yolu ve tarlaların büyük bölümünün yok olduğunu gösteriyor.

Deutschland Unwetter Erftstadt - vorher

Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz eyaletindeki Altenahr kenti selden en fazla etkilenen yerlerden. Su taşkınlarının  kenti nasıl vurduğunu, bu fotoğrafta görmek mümkün.

Altenahr selden sonra

Altenahr selden sonra

Selden önce Altenahr

Selden önce Altenahr

Altenahr kenti eskiden böyleydi.

Dernau

Dernau

Yine Eifel bölgesindeki Dernau'da da sel felaketi büyük hasar bıraktı.

Dernau

Dernau

Sel taşkını öncesi Dernau böyle görünüyordu.

Bad Münstereifel

Bad Münstereifel

Yine sel felaketinden etkilenen batı eyaletlerinden Kuzey Ren Vestfalya'da yer alan Bad Münstereifel da suların altında kaldı.

Selden sonra Bad Münstereifel

Selden sonra Bad Münstereifel

İnsanların alışveriş yaptığı yerler şu anda bu durumda.

Jennifer Wagner

©Deutsche Welle Türkçe

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