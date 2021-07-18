Fotoğraflarla Almanya'daki sel felaketi

Küçük bir nehir olan Ahr, selin harabeye çevirdiği afet bölgesi Ahrweiler'den geçiyor. Su taşkınlarından sonra Schuld köyü enkaza döndü. Hasarın büyük olduğu köyü Başbakan Angela Merkel ziyaret etti.

Uydudan çekilen bu fotoğrafta sel taşkını öncesi Ahr Nehri'ni bulmak zordu. Sel taşkını öncesi nehir üstteki yeşil bölgeden başlayarak köprünün altından akıyor.

Köln yakınlarındaki Erftstadt'a bağlı Blessem semtinde şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Yakınındaki Erft Nehri'nin sularının çakıl yatağına akmasıyla büyük oranda toprak da sürüklendi. Blessem bölgesinde birçok ev de akıntıya kapıldı.

Uydu görüntüleri tramvay yolu ve tarlaların büyük bölümünün yok olduğunu gösteriyor.

Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz eyaletindeki Altenahr kenti selden en fazla etkilenen yerlerden. Su taşkınlarının kenti nasıl vurduğunu, bu fotoğrafta görmek mümkün.

Altenahr selden sonra

Selden önce Altenahr

Altenahr kenti eskiden böyleydi.

Dernau

Yine Eifel bölgesindeki Dernau'da da sel felaketi büyük hasar bıraktı.

Dernau

Sel taşkını öncesi Dernau böyle görünüyordu.

Bad Münstereifel

Yine sel felaketinden etkilenen batı eyaletlerinden Kuzey Ren Vestfalya'da yer alan Bad Münstereifel da suların altında kaldı.

Selden sonra Bad Münstereifel

İnsanların alışveriş yaptığı yerler şu anda bu durumda.

Jennifer Wagner

©Deutsche Welle Türkçe