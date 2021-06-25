Formula 1 İstanbul’a geliyor

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Sezon öncesinde planlanmış olmasına rağmen, daha sonra koronavirüs vaka sayıları sebebiyle iptal edilen Türkiye Grand Prix’si yeniden 2021 takvimine dahil edildi. Formula 1, 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul’da olacak.
Dünya çapında en prestijli ve en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından biri olan Formula 1'in halihazırda devam etmekte olan 2021 takvimine Türkiye de dahil edildi.
Formula 1 organizasyonundan yapılan açıklamada, sezonun 16. yarışının daha önce planlandığı gibi Singapur'da değil İstanbul'da yapılacağını duyurdu. Buna göre Intercity İstanbul Park pistinde gerçekleşek antrenman, sıralama turları ve yarış 1-3 Ekim 2021 tarihinde koşulacak.
Formula 1 Başkanı Stefano Domenicalli, konuyla ilgili açıklamasında, "Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar olağanüstü bir yarış görmeyi umuyoruz" diyerek, etkinliğin gerçekleşmesi için gösterdiği kişisel çabalardan dolayı Intercity İstanbul Park yönetimine teşekkür etti.
Formula 1'in resmi twitter hesabından da, "Türkiye'nin 2021 takvimine yeniden katılacağını teyit etmekten heyecan duyuyoruz!" paylaşımında bulunuldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Formula 1'in bu paylaşımını retweetlediği mesajında, "Türkiye Grand Prix’sinin yeniden Formula 1 yarış takviminde yer alması hepimizi mutlu etti. 1-3 Ekim’deki yarışları ülkemizin yüksek organizasyon kapasitesi ve sıcak misafirperverliğiyle en iyi şekilde düzenlemek için sabırsızlanıyoruz!" ifadelerini kullandı.
Sezon öncesi planlamaya göre 11-13 Haziran tarihlerinde koşulması planlanan Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmişti.
dpa,SID / ET,JD
© Deutsche Welle Türkçe
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini lider tamamlayan Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, dünya şampiyonasında bitime 3 yarış kala şampiyonluğunu garantiledi. Hamilton, bu zaferle birlikte 7'nci şampiyonluğunu kazandı.
İstanbul'da düzenlenen Formula 1 yarışları pistlerin "kaygan" olduğu eleştirilerinin gölgesinde yapılıyor. Kentte etkili olan yağmur nedeniyle sıralama turları iki kez durduruldu.