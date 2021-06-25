Formula 1 İstanbul’a geliyor

Dünya çapında en prestijli ve en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından biri olan Formula 1'in halihazırda devam etmekte olan 2021 takvimine Türkiye de dahil edildi.

Formula 1 organizasyonundan yapılan açıklamada, sezonun 16. yarışının daha önce planlandığı gibi Singapur'da değil İstanbul'da yapılacağını duyurdu. Buna göre Intercity İstanbul Park pistinde gerçekleşek antrenman, sıralama turları ve yarış 1-3 Ekim 2021 tarihinde koşulacak.

Formula 1 Başkanı Stefano Domenicalli, konuyla ilgili açıklamasında, "Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar olağanüstü bir yarış görmeyi umuyoruz" diyerek, etkinliğin gerçekleşmesi için gösterdiği kişisel çabalardan dolayı Intercity İstanbul Park yönetimine teşekkür etti.

Formula 1'in resmi twitter hesabından da, "Türkiye'nin 2021 takvimine yeniden katılacağını teyit etmekten heyecan duyuyoruz!" paylaşımında bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Formula 1'in bu paylaşımını retweetlediği mesajında, "Türkiye Grand Prix’sinin yeniden Formula 1 yarış takviminde yer alması hepimizi mutlu etti. 1-3 Ekim’deki yarışları ülkemizin yüksek organizasyon kapasitesi ve sıcak misafirperverliğiyle en iyi şekilde düzenlemek için sabırsızlanıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Sezon öncesi planlamaya göre 11-13 Haziran tarihlerinde koşulması planlanan Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmişti.

dpa,SID / ET,JD

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