 Ford 322 bin aracı geri çağırdı | EKONOMİ | DW | 23.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Ford 322 bin aracı geri çağırdı

Ford, akülerinde sızıntı tespit edilen 322 bin aracı servise çağırdı. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu araçlar için yangın tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Ford 322 bin aracı geri çağırıyor

Ford 322 bin aracı geri çağırıyor

Ford dünya genelinde 322 bin aracı akülerinde tespit edilen bir arıza nedeniyle teknik muayene için geri çağırdı.

Almanya'da Federal Otomotiv Dairesi (KBA) aküden sızan asitin motorda yangına yol açabileceği uyarısında bulundu. 

Ford'dan yapılan açıklamada Galaxy, S-Max ve Mondeo model araçların akülerinden sızan asitin aşırı derecede ısınmaya ve daha yüksek voltajda elektrik iletimine yol açabileceği, böylece motor aksamlarının tutuşarak araçlarda yangına sebebiyet verebileceği kaydedildi.

Yangın tehlikesinin motorları çalışır durumda olmayan, park halindeki araçlar için de söz konusu olabileceği belirtildi. 

Geri çağrılan modeller 13 Şubat 2014 ile 11 Şubat 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Valencia kentindeki Ford fabrikasında üretildi.

Arızanın giderilmesi için onarım süresi ise yaklaşık 10 dakika. Serviste araçların akü ile sensörleri arasına yerleştirilen bir bağlantı kablosu aracılığıyla olası bir sızıntı durumunda sensörler devre dışı kalmıyor ve aşırı ısınmanın böylece önüne geçilmiş oluyor.

Alman otomobil üreticileri BMW ve Mercedes de kısa süre önce teknik arızalar nedeniyle çok sayıda aracı geri çağırmıştı. BMW, Temmuz sonunda dünya genelinde 560 bin aracı bagajlarındaki elekrik aksamında tespit edilen bir arıza nedeniyle çağırırken, Mercedes geçtiğimiz günlerde 2012-2015 yılları arasında üretilen 60 bin aracı yanıltıcı egzoz salınımı sebebiyle servise çağırmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

 

dpa / TY, BK

Önerdiğimiz linkler

Daimler 774 bin otomobilini geri çağırıyor

Almanya'da egzoz skandalında yeni aşama: Almanya Ulaştırma Bakanı Scheuer, Daimler şirketinin Avrupa çapında sattığı 774 bin otomobilini geri çağırması kararı alındığını açıkladı. (11.06.2018)  

BMW 300 binden fazla aracını geri çağırıyor

Alman otomotiv devi BMW, yangın tehlikesi nedeniyle 324 bine yakın aracını geri çağıracak. Şirket Güney Kore’de de aynı sebeple 100 bini aşkın otomobilini geri çağırıp araçlarda çıkan yangınlar nedeniyle özür dilemişti. (08.08.2018)  

Almanya'nın otomotiv devlerine kartel suçlaması

Almanya'nın önde gelen beş büyük otomobil devi Daimler, BMW, Porsche, Audi ve Volkswagen kartel suçlamasıyla karşı karşıya. Piyasa uzmanı Frank Schwope DW'nin sorularını yanıtladı. (27.07.2017)  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv

Ekonomide yeni fay hattı: Petrol fiyatları

Aramco saldırısı ile petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, ekonomik durgunluk içindeki Türkiye’nin yükünü artıracak. Uzmanlara göre, petrol kaynaklı maliyet artışları 2020 başından itibaren fiyatlara yansıyacak.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  