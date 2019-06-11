Forbes: Messi en çok kazanan sporcu

Amerikan Forbes dergisinin Salı günü açıkladığı en çok kazanan sporcular listesinin birincisi ünlü futbolcu Lionel Messi oldu. Listeye göre FC Barcelona takımında top koşturan 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu geçen 12 ayda toplam 127 milyon Amerikan doları kazandı. Messi, FIFA tarafından sezonun en iyi futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'ne beş kez layık görülmüştü.

Yine Messi gibi beş Altın Top ödülü sahibi olan Juventus'un yıldızı Portekizli 34 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 109 milyon dolarla listede ikinci sırada yer aldı. Paris St. Germain'de oynayan 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Neymar da Silva Santos Junior ise 105 milyon dolarla üçüncü oldu.

Geçen yıl listenin ilk sırasındaki isim ise 285 milyon dolarla Amerikalı boks şampiyonu Floyd Mayweather jr. olmuştu. Buna göre Mayweather jr., Messi ile Ronaldo'nun toplamından daha fazla kazanmıştı. Ancak ringlere veda eden ünlü boksör, bu yılki listede yer almadı.

Bu yılın listesine göre, futbol dışındaki bir spor dalında yarışan sporculardan en çok kazanan ise bir boksör oldu. Meksikalı boksör Canelo Alvarez geçen yıl 94 milyon dolar kazandı. Onu 93 milyon 400 bin dolarla ünlü tenisçi İsviçreli Roger Federer izledi.

Mesut Özil

Mesut Özil 57'nci oldu

Listede biri Türk kökenli olmak üzere iki de Alman vatandaşı bulunuyor. Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Sebastian Vettel 40 milyon 300 bin dolarla 30'uncu olurken, daha önce Alman Milli Takımında top koşturan Mesut Özil ise 30 milyon 200 bin dolarla 57'nci sırada yer aldı.

Amerikan Forbes dergisinin en çok kazanan 100 sporcuya yer verdiği listesindeki tek kadın ise Amerikalı yıldız raket Serena Williams oldu. 37 yaşındaki tenisçi 29 milyon 200 bin dolarla 63'üncü sırada yer aldı.

SID/BW,BK

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