Floyd davasında savcı jüriye hitap etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de yaşanan olayda siyah Amerikalı Georg Floyd’u öldürmekle suçlanan polis memuru Derek Chauvin’in yargılandığı dava başladı. Savcı Jerry Blackwell ilk kez duruşmada hazır bulunan jüri üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, sanık polis memurunun rozetine ihanet ettiğini ve olay sırasında aşırı ve anlamsız güç kullandığını ifade etti. Savcı, sanık polisin George Floyd nefessiz kalana kadar değil, canını verene kadar diziyle kurbanın boğazına bastırdığını vurguladı.

Görüntüler izletildi

Jüri üyelerine 9 dakika 29 saniye süren olay anının görüntüleri izletilen duruşmada, Floyd’un bu süre zarfında 27 defa "nefes alamıyorum" dediği ancak sanığın buna rağmen üzerinden kalkmadığı ifade edildi. Savcı Blackwell, sanık Chauvin’in olaya tanık olanlar arasında bulunan Minneapolis itfaiyesinden bir görevlinin ilk yardım teklifini belindeki biber gazına uzanarak geri çevirdiğini belirtti.

Chauvin’in avukatı Eric Nelson ise jüri üyelerinden davayı değerlendirirken siyasi ve sosyal olayları göz ardı etmelerini istedi.

Sanık Derek Chauvin (sağda) ve avukatı Eric Nelson

Mahkeme binası önünde saygı duruşu

ABD’de ve dünya çapında büyük bir öfke yaratan olay, haftalar süren ırkçılık karşıtı gösterilere neden olmuş ve Black Lives Matter (Siyah Hayatlar Değerlidir) sloganıyla küresel çapta düzenlenen gösterilerde siyahlara yönelik polis şiddeti protesto edilmişti.

Duruşma öncesinde Floyd’un ailesi mahkeme binası önünde, Chauvin’in dizini kurbanın boynuna bastırdığı süre olan 8 dakika 46 saniye boyunca, diz çökerek saygı duruşunda bulundu.

Jüri kimlerden oluşuyor?

Davanın jüri üyeleri geçen hafta belirlenmişti. 100’den fazla kişiyle yapılan görüşmelerin ardından 12’si asil ikisi yedek 14 kişilik jüri heyeti üyelerinin sekizi beyaz, dördü siyah ve ikisi ise çok ırklı kişilerden oluşuyor.

Savunmaların bir ay sürmesi beklenen dava sonunda jüri Derek Chauvin'in suçlu olup olmadığına karar verecek. İkinci dereceden cinayetle itham edilen sanık suçlu bulunduğu takdirde Minnesota yasalarına göre 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

"İkinci dereceden cinayete yardım ve yataklık" suçlaması yöneltilen davadaki diğer üç polis memurunun yargılanmasına ise ağustos ayında başlanacak.

AP,Reuters / GY,ET

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