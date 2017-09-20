 Florence kasırgası ABD’ye yaklaşıyor | DÜNYA | DW | 13.09.2018

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DÜNYA

Florence kasırgası ABD’ye yaklaşıyor

ABD’nin doğu yakasına yaklaşan Florence kasırgasının “hayati tehlike” teşkil ettiği uyarısı yapıldı. ABD’de beş eyalet ile Washington’da olağanüstü hal ilan edilirken, 1 milyon 700 bin insan için tahliye kararı verildi.

Kategori 2 olan Florence kasırgası, ABD'nin doğu yakasını tehdit ediyor

Kategori 2 olan Florence kasırgası, ABD'nin doğu yakasını tehdit ediyor

"Hayati tehlike” uyarısı yapılan Florence kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) doğu yakasına yaklaşırken, kuvvetli tropik rüzgarlar ve yağmur Kuzey Carolina eyaleti açıklarındaki adaları etkilemeye başladı.

Her ne kadar Florence kasırgasının şiddeti ABD'nin Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından Perşembe gününün erken saatlerinde kategori 3'ten kategori 2'ye düşürülmüş olsa da, aynı kurum Florence kasırgasının saatte 175 kilometre hızla eserek ve şiddetli yağmura sebep olarak “hayati tehlike taşıyan bir durum” olmayı sürdürdüğü konusunda uyarıda bulundu.

1 milyon 700 bin kişi için tahliye kararı

Florence kasırgası ABD anakarasına yaklaşırken Georgia eyaleti, Maryland, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia eyaletleriyle başkent Washington’ın ardından olağanüstü hal ilan eden en son eyalet oldu. ABD'nin doğu kıyısında yaşayan yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi yerel kurumlarca alınan zorunlu veya gönüllü tahliye kararlarına tabi durumdalar. Güney Carolina eyaleti, sahil bölgesinde yaşayan 1 milyon insanın zorunlu tahliyesi için emir verirken, Kuzey Carolina eyaleti Atlantik Okyanusu'ndaki adaları için tahliye kararı verdi. Virginia eyaleti ise sahil şeridinde yaşayan 245 bin sakini için tahliyeyi zorunlu koştu.

ABD Başkanı Donald Trump da yaklaşan kasırga ile ilgili Twitter'da paylaşım yaparak, kasırgadan etkilenen bölgelerde yaşayanların yerel makamların aldığı kararlara uymaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Trump paylaşımında, "Herkesin yerel tahliye emirlerine uyması mecburidir. Bu kasırga çok tehlikeli. Güvende olun!” dedi. 

Uzaydan uyarı geldi

ABD’nin doğu yakasında yaşayanlara uyarı yapanlardan birisi de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli Alman astronot Alexander Gerst'ti. Uzaydan çektiği fotoğrafları Twitter hesabında yayınlayan Gerst, "Dikkatli ol Amerika! #FlorenceKasırgası o kadar büyük ki onu, kasırganın gözünün direkt 400 kilometre üstündeki ISS'den sadece çok geniş açılı bir lensle çekebildik. Doğu Yakası, hazırlık yapın. Şakası olmayan kabus size doğru geliyor” dedi.

Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ne göre tropik bir hortumun kasırga olarak nitelendirilebilmesi için saatte en az 119 kilometre hızla esmesi gerekiyor ve kasırgaların şiddetlerinin sınıflandırılmasında bu, kategori 1'e denk geliyor. En şiddetli kasırgalar kategori 5 ile ifade ediliyor ve bu kategorideki bir kasırgada rüzgarın hızının saatte en az 252 kilometre olması gerekiyor.

AFP,DW/DÇÜ,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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