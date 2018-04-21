Flensburger Tageblatt: Kühnert’in başlattığı tartışma gerekli

Flensburger Tageblatt gazetesi ülke gündemine oturan Kühnert’in açıklamalarını, başlattığı tartışma açısından yararlı buluyor:

"Kühnert’in fikirleri tümden ele alındığında biraz aşırıya kaçmış olsa da, başlattığı tartışma gerekli. Zira günümüzün iki önemli konusuna değiniyor: uygun fiyatlı konutların yetersizliği ve sosyal devlete olan derin etkileriyle istihdam alanındaki otomatizasyon. Siyaset bu sürecin, toplumsal huzura zarar vermeden nasıl gelişebileceğine bir yanıt bulmalı ve bunu yaparken büyük şirketlerle büyük sermaye sahiplerinin sürece nasıl katkı sağlayacağını ortaya koyabilmeli."

Aynı konuyu sayfalarına taşıyan Rhein Zeitung gazetesi ise Kühnert’in fikirlerini çağ dışı buluyor:

"Bu keskin tezler biraz çağ dışı kalıyor gibi. 70’li yıllardaki Juso başkanları böyle şeyler talep etse yine parti yönetiminin çizgisinden çok uzak olur ama zamanın sola eğilimli genç insanlarını yakalayabilirdi. Bugünün gençleri ise kamulaştırmayla değil iklimi korumayla ilgileniyor. Kimsenin aklına da Juso başkanına iklimi korumayla ilgili bir soru sormak gelmiyor. Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) problemlerinden biri de bu. Ne partinin kendi, ne de gençlik kolları güncele hakim oldukları algısını yaratabiliyorlar."

Kühnert röportajını değerlendiren bir başka yayın organı da Emder Zeitung gazetesi. Gazete, Kühnert’in çok önemli bir soruna dikkatleri çektiği görüşünde:

"Kühnert’in büyük holdingleri kamulaştırma talebi kulağa ütopik gelebilir ve bu talepler, CSU’luların (Hristiyan Sosyal Birlik) dediği gibi birer "sosyalizm fantezisi" olarak görülebilir. Ancak Juso Başkanı diğer yandan dolaylı olarak çok önemli bir soruyu, bizim tüketime dayalı ve temelde büyük şirketler tarafından yön verilen ekonomi sistemimizin şu anki haliyle sonsuza dek devam edip etmeyeceğini gündeme getiriyor. Siyasetin olduğu kadar genç sosyalistlerin de görevlerinden biridir bu konuyu tartışmak. Ayrıca özellikle de demokrasilerde farklı düşüncelere yer olmalı. Fanteziler bazen konformizme göre kafalarda çok daha fazla şeyi harekete geçirmiştir."

Almanya’da kilise cemaatlerinin küçülmesi ve önümüzdeki 40 yıl içinde kiliseye üye insan insan sayısının yarı yarıya azalacağını ortaya koyan bir rapor, Badische Zeitung tarafından şu yorumla değerlendiriliyor:

"Kiliseler, İncilin eski mesajlarıyla giderek daha dünyevi ve seküler düşünen ve buna göre yaşayan modern insanlara ulaşmakta zorlanıyor. Ancak bu yüzden gecenin bir yarısında göğe doğru yakınmanın anlamı yok. Tabi ki kiliseler de çok hata yaptı. Özellikle Katolik Kilisesi cinsel istismar konusunu daha farklı ve şeffaf bir biçimde ele alabilmeliydi. Sıkıntının temel noktası da aslında bu değil, zira öyle olsaydı Katolik Kilisesi’ndeki üye kaybı Protestan Kilisesi’ne göre çok daha fazla olurdu. Ama öyle değil. Hayır konu galiba zamanın ruhu ile alakalı ve bu ruh her zaman çok zor anlaşılabilen bir şey olmuştur."

dpa / ET, SSB

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