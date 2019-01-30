Fiyat artışları asgari ücret zammını gölgede bıraktı

Asgari ücret zammı sosyal medyanın gündeminde

Türkiye'de bin 603 TL olan asgari ücret yüzde 26 zam ile 2 bin 20 TL'ye yükseltildi. Sosyal medyada bu zammı memnuniyetle karşılayanların yanı sıra Dolar kurundaki artışa kıyasla yetersiz bulan da var.