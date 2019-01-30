 Fiyat artışları asgari ücret zammını gölgede bıraktı | TÜRKİYE | DW | 01.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Fiyat artışları asgari ücret zammını gölgede bıraktı

Türkiye’de asgari ücretliler yüzde 26 zam yapıldıktan sonraki ilk maaşlarını aldı. Ancak ürünlerde yüzde 40’ları bulan fiyat artışları maaş zammını geride bıraktı.

Video izle 03:04
Şimdi canlı
03:04 dk

Vatandaşlar ne dedi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti brüt 2 bin 558 Türk Lirası, net 2 bin 20 Türk Lirası olarak belirlemişti. Artırılan asgari ücret tutarı üzerinden ilk maaşlar ay sonunda ödendi. 

Ancak yüzde 26’lık artış vatandaşa olumlu yansımadı. Ortalama fiyat artışları yüzde 40’ları buldu. Gıda fiyatlarındaki artış Ocak ayına damgasını vurdu. 

Artışların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın marketleri “fırsatçılıkla” suçlaması ve marketlerin yüksek gelirli bölgeler dışında patlıcan, biber, domates satmama kararı tartışmaları derinleştirdi. DW Türkçe ekonomideki gelişmeler ışığında sokağın nabzını tuttu.


Engin Karaman
© Deutsche Welle Türkçe 

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Vatandaşlar ne dedi?  

Benzer içerik

Türkei Währung Lira Geldscheine Inflation

Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü 30.01.2019

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Çetinkaya, 2019 için yüzde enflasyon tahmininin yüzde 15,2'den yüzde 14,6'ya düşürüldüğünü söyledi.

Türkei Währung

Asgari ücret zammı sosyal medyanın gündeminde 25.12.2018

Türkiye'de bin 603 TL olan asgari ücret yüzde 26 zam ile 2 bin 20 TL'ye yükseltildi. Sosyal medyada bu zammı memnuniyetle karşılayanların yanı sıra Dolar kurundaki artışa kıyasla yetersiz bulan da var.

Türkei Markt in Ankara

Enflasyondaki düşüş kalıcı mı? 03.01.2019

Türkiye’de Ekim ayında yüzde 25’i aşarak rekor kıran enflasyon, petrol fiyatlarındaki gerileme ve hükümetin vergi indirimlerinin etkisiyle yılı yüzde 20,3 ile kapattı. Peki enflasyonda düşüş eğilimi sürecek mi?

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Agnes Callamard Sonderberichterstatterin UN für außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen (picture-alliance/AP Photo/K. Kadim)

BM özel raportörü Kaşıkçı'nın nişanlısıyla görüştü

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma kapsamında Türkiye'de bulunan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile görüştü. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  