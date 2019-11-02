 Fitch: Lira′da baskı sürerse faiz artışı gelir | EKONOMİ | DW | 15.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Fitch: Lira'da baskı sürerse faiz artışı gelir

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Lira üzerindeki baskının sürmesi hâlinde Türkiye'de faiz oranlarının yükseltilmesini bekliyor. Fitch'e göre IMF programı olasılığıysa çok düşük.

default

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in üst düzey analisti Douglas Winslow, Reuters'a verdiği röportajda, Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fitch yöneticisi Winslow, "Türkiye'nin görece düşük borç seviyeleri ve finansal piyasa türbülansını atlatmadaki tecrübesinin, BB- olan kredi notunun ülkedeki koronavirüs etkisi ve döviz sıkıntısına karşı direnebilmesine yardımcı olduğunu" söyledi.

Winslow'a göre, Türkiye'nin hâlihazırda düşük olan kredi notunun kırılganlığının başlıca nedeni ise yetersiz döviz rezervlerine ve merkez bankası kredibilitesinin düşük olmasına bağlı olarak yabancı sermayeye duyduğu büyük ihtiyaç.

Fitch yöneticisi, Türkiye'nin mevcut kredi notunda bu zayıflıkların da hesaba katılmış olduğunu belirterek, bu sorunlar olmadan notun potansiyel olarak üç kademe yukarıda olacağını kaydetti.

Not aşağı çekilir mi?

Winslow, "Notu aşağı doğru çekebilecek şeylerden biri, dış baskıların banka ve şirketlerde daha akut finansman stresi yaratması olurdu. Ama şu an böyle bir şey görmüyoruz" dedi.

ABD merkezli Fitch, geçen Şubat ayında Türkiye'nin kredi notunu "durağan" görünümle "BB-" olarak teyit etmişti.

"Kamu borcunun, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 38'inden fazla olacağını düşünüyoruz. Ancak BB seviyesinde bu hâlen görece iyi bir durum" ifadesini kullanan Fitch analisti, "BB ortalaması yüzde 51. Bu yüzden Türkiye'nin hâlen mali alanı olduğunu düşünüyoruz" diye ekledi.

Faiz artışı beklentisi

Fitch, Lira üzerindeki baskının sürmesi hâlindeyse Türk yetkililerin geçmiş krizlerde başvurduğu yöntemlere yöneleceği görüşünde. Winslow, "Daha fazla sermaye kontrolü ihtimalini dışlamıyoruz... Ancak bize göre daha olası senaryo, geçen sefer gördüğümüz olur: Geç de olsa faiz oranlarını yükseltmek" diye konuştu.

Türkiye için bir Uluslararası Para Fonu (IMF) programı ihtimaliniyse oldukça düşük gören Winslow, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne pahasına olursa olsun bundan kaçınmak isteyeceğini düşünüyoruz" dedi.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Dış yatırımcı Türkiye'den neden kaçıyor?

Ankara, dolardaki yükselişten "dış güçleri" sorumlu tutuyor. Ekonomistlere göre ise asıl neden Erdoğan'ın politikalarının dış yatırımcıyı kaçırması. DW'den Nik Martin'in haberi. (15.05.2020)  

Türk bankalarında 'batık kredi' endişesi

Fitch'in Türk bankalarındaki batık kredi oranının 2020’de yüzde 7-8'e yükseleceğini öngörmesi, şirket borçlarının hala ekonomideki en kritik sorun olduğunu gözler önüne seriyor. Batık kredi sorununu beş soruda derledik. (14.01.2020)  

Benzer içerik

USA New York - Fitch Ratingagentur

Fitch Türkiye’nin kredi notunu açıkladı 02.11.2019

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunun BB- olarak kaldığını ancak not görünümünün negatiften durağana yükseldiğini açıkladı.

Fitch Ratings Rating Agentur

Fitch Türkiye’nin notunu bir kez daha düşürdü 13.07.2019

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu BB’den BB-’ye düşürdü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, ülkenin kredi notunu indirmesine gerekçe olarak Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasını gösterdi.

USA New York - Fitch Ratingagentur

Fitch: Türkiye TL'deki değer kaybına hızla çare bulmalı 09.08.2018

Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin TL'deki değer kaybını hızla durdurması gerektiği uyarısı yaptı. Fitch’e göre, bunun yolu Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ve ABD ile ilişkilerin düzelmesinden geçiyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Dış yatırımcı Türkiye'den neden kaçıyor?

Ankara, dolardaki yükselişten "dış güçleri" sorumlu tutuyor. Ekonomistlere göre ise asıl neden Erdoğan'ın politikalarının dış yatırımcıyı kaçırması. DW'den Nik Martin'in haberi.  

FOTO-GALERİ

Bir makas alır mısın?

Yaşasın kuaförüm açıldı!

Salgın önlemleri pek çok ülkede esnetiliyor. Kuaför ve güzellik salonları da müşterilerine hizmet vermeye başladı.  