 Fitch 9 bankanın kredi notu görünümünü düşürdü | EKONOMİ | DW | 21.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Fitch 9 bankanın kredi notu görünümünü düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli 9 bankanın kredi notu görünümünü "negatif"e düşürdü.

Fitch, 9 bankanın kredi notu görünümünü düşürdü

Fitch, 9 bankanın kredi notu görünümünü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren ING Bank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), ICBC Turkey, Alternatifbank, Burgan Bank, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans'ın uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu "B+" olarak sabit tutarken not görünümlerini "durağan"dan "negatif"e düşürdü.

Yapılan açıklamada, negatif görünümün Türkiye'nin dış finansmandaki zayıflığının hükümetin bankacılık sektörüne müdahale etme riskini artırdığını yönündeki Fitch görüşünü yansıttığını belirtildi. Fitch bu durumun bankaların döviz yükümlülüklerini yerine getirme imkanlarını kısıtlayabileceğini kaydetti.

Açıklamada, piyasadaki dalgalı seyir ve Türkiye'nin net döviz rezervlerindeki zayıflık devam ederken, Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacı göz önüne alındığında müdahale riskinin artmasının negatif görünümü yansıttığı belirtildi.

Dış finansman ihtiyacı konusundaki baskının artması halinde bankacılık sektörüne müdehalenin daha da olası olacağını kaydeden Fitch, dış finansman ihtiyacının büyük bir kısmının bankacılık sektörü aracılığıyla sağlandığını, bunun da piyasa erişimini korumak ve sermaye kontrollerinden kaçınmak için önemli teşvik yarattığını teyit ettiklerini belirtti.

Koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisinde yarattığı dalgalanma Türk Lirasındaki değer kaybını hızlandırdı. Merkez Bankası rezervlerinin düşük oluşu ve salgının etkilerinden korunmak için gereken dış kaynak ihtiyacının henüz karşılanmamış olması nedeniyle Türk Lirasındaki değer kaybı Mayıs ayı başında zirve yaptı. Dolar/TL kuru 7 Mayıs'ta 7,2690 ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. 

DW/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

USA New York - Fitch Ratingagentur

Fitch: Lira'da baskı sürerse faiz artışı gelir 15.05.2020

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Lira üzerindeki baskının sürmesi hâlinde Türkiye'de faiz oranlarının yükseltilmesini bekliyor. Fitch'e göre IMF programı olasılığıysa çok düşük.

Symbolbild Lira-Erholung stützt türkische Börse

Analiz: Türkiye döviz kaynaklarını neden kurutuyor? 19.05.2020

Uluslararası finans platformları, TL işlemlerini neden askıya aldı? Bunun Türkiye ekonomisine faturası ne olacak? Ankara, üç yabancı bankaya koyduğu yasağı neden kaldırdı? Erdal Sağlam, DW Türkçe için yazdı.

Symbolbild | Dollar Scheine

Katar'la Türkiye arasında yeni swap anlaşması 20.05.2020

BDDK’dan iki yabancı kuruluşa swap muafiyeti gelirken Katar ile Türkiye'nin swap (döviz takası) anlaşması tutarı da 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarıldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Lira-Erholung stützt türkische Börse (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

Türkiye’nin döviz ile imtihanı

Katar ile varılan swap anlaşması Türk Lirası'nın değer kaybına derman olacak mı? İktisatçı Yalçın Karatepe konuyla ilgili analizinde döviz takasının çözüm olmadığını esas olanın kalıcı döviz bulmak olduğunu vurguluyor.  

FOTO-GALERİ

Bir makas alır mısın?

Yaşasın kuaförüm açıldı!

Salgın önlemleri pek çok ülkede esnetiliyor. Kuaför ve güzellik salonları da müşterilerine hizmet vermeye başladı.  