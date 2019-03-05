 Finlandiya′da hükümet istifa etti | DÜNYA | DW | 08.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Finlandiya'da hükümet istifa etti

Finlandiya'da sağlık reformunu meclisten geçiremeyen Juha Sipila liderliğindeki merkez sağ hükümet istifa etti.

Finlandiya Başbakanı Juha Sipila

Finlandiya Başbakanı Juha Sipila

5 hafta sonra genel seçimlere gidecek olan Finlandiya'da sağlık reformunu meclisten geçiremeyen Başbakan Juha Sipila liderliğindeki merkez sağ hükümet istifa kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto Başbakan Sipila'nın istifasını kabul etti. Cumhurbaşkanı, Başbakan Sipila'dan 14 Nisan seçimleri sonrası yeni hükümet kurulana kadar geçici hükümet olarak görevini üstlenmesini talep etti.

Hükümette bulunan Merkez Parti Parti Meclis Grup Başkanı Antti Kaikkonen Twitter hesabından istifa kararının partinin sağlık reform paketinin bu yasama döneminde meclisten geçiremeyecek olması sebebiyle alındığını açıkladı.

2015 yılından beri iktidarda bulunan merkez sağ koalisyon hükümetinde Merkez Parti, muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi ve Mavi Reform partisi yer alıyordu. Başbakan Sipila'nın en önemli ve en büyük projesi olarak nitelendirilen reform paketi koalisyon ortakları arasında da anlaşmazlığa neden oluyordu.

Reform planında belediyelerin görev alanında bulunan sosyal ve sağlık hizmetleri eyalet hükümetlerinin görev alanına alınmasını öneriliyordu. Muhalefette yer alan Sosyal Demokratlar ve Yeşiller planı, muhafazakarlarca desteklenen özel sağlık kurumlarının yaygınlaştırıldığı gerekçesiyle eleştiriyordu.  

rtr,dpa/MY, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Kanada, Ottawa: Justin Trudeau und Jane Philpott

Kanada'da hükümet krizinde bir istifa daha 05.03.2019

Kanada'da SNC-Lavalin adlı inşaat şirketine yolsuzluk davası açılmaması için baskı yapıldığı iddiaları nedeniyle Hazine Kurulu Başkanı Jane Philpott istifa etti.

Iran Außenminister Javad Zarif und Präsident Hassan Rohani

Ruhani Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasını reddetti 27.02.2019

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifasını reddetti. Ruhani, "istifanın ülkenin yararına olmadığı" görüşünü dile getirdi.

Hassan Rohani Mohammad Javad Zarif Iran

Ruhani Zarif'in istifasını onaylamıyor 26.02.2019

İran Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifasını sunduğunu doğruladı ancak Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin istifayı onaylamayacağını bildirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Malaysia Prozess nach Mord an Kim Jong Nam (Reuters/Lai Seng Sin )

Kuzey Kore liderinin üvey kardeşinin cinayet zanlıları yargılanıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşini öldürmekle suçlanan iki kadın Malezya'da hakim karşısında. Sanıklar idam cezasına çarptırılabilir.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  