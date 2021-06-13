FinCEN Files araştırması Pulitzer Ödülü için finalist oldu

ICIJ, BuzzFeed News ve medya ortaklarının dünyadaki kirli para akışı üzerine 16 aylık araştırması olan FinCEN Files araştırması dünyanın en prestijli gazetecilik ödülü olarak kabul edilen Pulitzer Ödülü'ne uluslararası habercilik dalında finalist oldu. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) üyesi DW'den Pelin Ünker'in de araştırmacı gazeteci grubu içinde yer aldığı haberler birçok uluslararası medya organının yanı sıra Deutsche Welle'nin Türkçe, İngilizce ve Almanca sayfalarında da yayınlanmıştı.

Columbia Üniversitesi'ne bağlı Pulitzer Kurulu'ndan yapılan açıklamada FinCEN Files gazetecilik ekibinin, "dünyanın en büyük bankalarından bazılarının uluslararası kara para aklama, mal ve insan kaçakçılığı ve yolsuzluktaki rolü ile ilgili kapsamlı ifşaatlar ortaya koyan 'devasa habercilik projesinden' ötürü" bu ödüle finalist olduğu belirtildi.

ICIJ üyesi ve DW Türkçe çalışanı gazeteci Pelin Ünker, FinCEN Files araştırmasını yürüten uluslararası gazeteci grubunun içinde yer aldı

Ortak gazeteciliğin gücüne övgü

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'ndan (ICIJ) yapılan açıklamada da, 88 ülkeden 400'den fazla gazetecinin bu araştırmaya katıldığı belirtildi. ICIJ Direktörü Gerard Ryle, "Bu ödüle aday gösterilmiş olmak dünyanın dört bir yanındaki ICIJ çalışanlarının ve ortak gazetecilerin azimli çalışmalarına bir övgüdür" dedi. Ryle, bunun ayrıca ICIJ modelinin kalbini oluşturuan "ortak gazeteciliğin" gücüne de bir övgü olduğunu altınız çizdi.

ICIJ, BuzzFeed News ve medya ortaklarının 16 aylık araştırması olan FinCEN Files, ülkeler arasında zikzak çizen kirli paranın yolculuğunu ve bankalarla hükümetlerin bunu durdurmadaki başarısızlığını anlatıyor. FinCEN Files kapsamında DW Türkçe'de yayınlanan haberleri aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz:

The FinCEn Files: 2 trilyon dolarlık şüpheli fonlar dünyaya nasıl saçıldı?

FinCEN Files: Standard Chartered'ın Zarrab'ın suç şemasındaki rolü ne?

Deutsche Bank işlemleri yaptırımları atlatmaya nasıl yardımcı oldu?

ABD bankalarından suçlama: Aktif Bank şüpheli işlemlere aracı oluyor

HSBC, gözetim altındayken kirli para transferine devam etti

FinCEN Files: Petkim'e Esad yönetimiyle ticaret yaptı suçlaması

DW / BÖ/ET

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