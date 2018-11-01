 Fincancı Hessen Barış Ödülü′nü aldı | TÜRKİYE | DW | 28.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Fincancı Hessen Barış Ödülü'nü aldı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Hessen Barış Ödülü’nü Almanya’nın Wiesbaden kentinde düzenlenen törenle aldı.

Şebnem Korur Fincancı (önde), Wolfgang Huber, Volker Bouffier, Norbert Kartmann (arkada soldan sağa)

Şebnem Korur Fincancı (önde), Wolfgang Huber, Volker Bouffier, Norbert Kartmann (arkada soldan sağa)

Hessen Barış Ödülü, Almanya'nın Wiesbaden kentinde düzenlenen törenle Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya verildi. Ödül töreninde bir konuşma yapan Hessen Eyalet Meclisi Başkanı Norbert Kartmann, "Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile birlikte işkenceyi belgeleyen ve işkence mağdurlarına yardımcı olan bir kadına saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Ödül töreninde konuşan Fincancı, ödülün "insan haklarıyla uğraşan insanlar için önemli bir işaret" olduğunu belirtti.

Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier de yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler'in işkencenin araştırılması ve belgelenmesi hakkında ilk uluslararası kılavuzu olma niteliği taşıyan İstanbul Protokolü'nün hazırlanmasının Fincancı’nın çabaları sonucunda mümkün olabildiğine dikkat çekti.

Alman Protestan Kilisesi Konseyi eski Başkanı Wolfgang Huber de konuşmasında Fincancı'nın "toplumsal sorumluluk taşıyan bir tıp için parlak bir örnek" olduğunu söyledi. Huber, Fincancı'nın "profesyonelliğini, gönüllülüğünü, cesaretini şiddeti engellemek, insan onurunu korumak ve barışı desteklemek için ortaya koyduğunu" belirtti.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Fincancı ödüle layık görüldüğünün açıklanmasının ardından DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, "Bu tür ödüllere layık görülmek çok büyük bir onur. Bu ödülle çok onurlandım. Ama bir taraftan da çok ciddi bir mahcubiyet içindeyim. Çünkü yaptığımız işin, olması gereken işin ödüllendirilmesi, bir yandan da bu dünyada hak ihlallerinin ne kadar yaygın olduğunu ve hak ihlallerine nasıl gözlerimizi kapatmaya zorlandığımızı hatırlatıyor. Yaptığımız iş, olması gereken için ödül almak bende bir mahcubiyet yaratıyor. Fakat çok da büyük onur duydum böyle bir ödülü almış olmaktan dolayı. Emeklerimizin görünür olmasından dolayı. O nedenle de bu ödüle beni layık görenlere çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuşmuştu.

Adını Sosyal Demokrat Partili eski bir Hessen eyalet başbakanından alan Albert Osswald Derneği tarafından 1994 yılında verilmeye başlanan Hessen Barış Ödülü, 25 bin euroluk para ödülü içeriyor. Geçen yıl Birleşmiş Milletler eski Savaş Suçları Mahkemesi Başsavcısı Carla Del Ponte, 2016 yılında da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi  Federica Mogherini ödüle layık görülen isimler olmuştu.

DW,dpa,AFP/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Korur Fincancı’ya Almanya’dan barış ödülü

Almanya’da verilen Hessen Barış Ödülü'ne bu yıl Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı layık görüldü. Fincancı, bu ödülden dolayı hem onur duyduğunu hem de mahcubiyet yaşadığını söyledi. (01.11.2018)  

Korur Fincancı: Türkiye’de insan hakları bakımından 2018’den umutluyum

15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL şartlarında Türkiye’nin insan hakları karnesini, önümüzdeki yıldan beklentileri Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Korur Fincancı DW Türkçe’ye değerlendirdi. (10.12.2017)  

Benzer içerik

Deutschland türkische Menschenrechtlerin Sebnem Korur Fincanci in Düsseldorf

Korur Fincancı’ya Almanya’dan barış ödülü 01.11.2018

Almanya’da verilen Hessen Barış Ödülü'ne bu yıl Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı layık görüldü. Fincancı, bu ödülden dolayı hem onur duyduğunu hem de mahcubiyet yaşadığını söyledi.

Deutschland türkische Menschenrechtlerin Sebnem Korur Fincanci in Düsseldorf

Korur Fincancı: Türkiye’de insan hakları bakımından 2018’den umutluyum 10.12.2017

15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL şartlarında Türkiye’nin insan hakları karnesini, önümüzdeki yıldan beklentileri Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Korur Fincancı DW Türkçe’ye değerlendirdi.

Türkei Istanbul Justizpalast Adalet Sarayi

Türkiye'de "savunma" demir parmaklıklar ardında 21.09.2018

Türkiye’de 2016’daki darbe girişimi sonrası tutuklananlar arasında yüzlerce avukat da bulunuyor. Avukatlar çoğu zaman müvekkilleriyle aynı suçlamalara maruz kalıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei - AKP-Parteitag - Präsident Recep Tayyip Erdoğan (Reuters/Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace)

Erdoğan 20 adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin 20 büyükşehir belediye ve il başkan adayını açıkladı. Erdoğan Suriye ile ilgili de açıklamalarda bulundu "çok önemli kararlar" alınacak dedi. 

FOTO-GALERİ

Rotes Eichhörnchen vor einem Baum (Florian Möllers)

Fındık saklama stratejisi beyni büyütüyor

Bilim insanları sincapların fındık saklama stratejisini inceledi. Araştırma, bazı sincapların beyinlerinin sonbaharda diğer mevsimlere göre daha büyük olduğunu ortaya koydu. 